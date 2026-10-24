Țara care riscă să rămână fără tineri și antreprenori. Tot mai mulți pleacă pentru o viață mai ieftină

Tom Price Daniel avea o casă în Londra și propria afacere, însă simțea tot mai mult că viața clasei de mijloc din Marea Britanie bate pasul pe loc.

După ce și-a analizat cheltuielile împreună cu soția sa, a luat o decizie radicală: să se mute în Africa de Sud. "Mi-am dat seama că nu am atâta libertate pe cât credeam", mărturisește britanicul. Acum, familia locuiește într-o casă cu piscină și se bucură de un trai mult mai ieftin decât în Londra.

Îngrijoraţi de costul vieţii

Deși avea propria locuință în Londra și conducea o afacere, britanicul în vârstă de 40 de ani și soția sa erau tot mai îngrijorați de creșterea costului vieții. Când și-au pus toate cheltuielile într-un tabel, au ajuns la o concluzie descurajantă: chiar dacă ar fi câștigat mai mulți bani în Marea Britanie, tot nu ar fi reușit să ducă viața confortabilă la care visau.

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"Începusem să mă enervez foarte tare. O masă pentru copii putea să coste 40-50 de lire. Atunci mi-am dat seama că nu am atâta libertate pe cât credeam", povestește el. După venirea la putere a Partidului Laburist, cei doi au simțit că visul unei vieți liniștite, cu siguranță financiară, se îndepărtează tot mai mult.

Așa că, în octombrie anul trecut, au făcut pasul cel mare. Au lăsat în urmă casa lor din cartierul Earlsfield, în sudul Londrei, și s-au mutat într-o locuință cu cinci dormitoare și piscină, în Hermanus, un oraș de coastă din Africa de Sud, aflat la aproximativ două ore de Cape Town.

Familia mai fusese acolo în vacanță, iar faptul că engleza este vorbită pe scară largă și că diferența de fus orar nu le încurcă activitatea profesională au cântărit mult în decizia lor, scrie Onet.

Copiii merg la o şcoală privată

Cei doi băieți, în vârstă de 6 și 9 ani, merg la o școală privată bună, unde taxa este de numai 260 de lire pe lună pentru fiecare copil. Potrivit lui Price-Daniel, suma este cam cât plăteau în Marea Britanie pentru activitățile extrașcolare ale copiilor.

Povestea lor face parte dintr-un fenomen tot mai vizibil: britanicii din clasa de mijloc, care nu duc neapărat lipsă de bani, dar simt că nu își mai permit stilul de viață pe care și-l doresc, încep să ia în calcul plecarea din țară.

Fenomenul care afectează piaţa muncii

În timp ce plecarea miliardarilor din Marea Britanie ajunge frecvent în atenția presei, un alt fenomen trece mai puțin observat: tot mai mulți oameni cu venituri obișnuite se gândesc să își construiască viitorul în altă parte.

În bugetul pentru 2026, guvernul britanic a menținut înghețate pragurile de impozitare a veniturilor, a restrâns anumite facilități fiscale și a introdus un impozit pentru proprietățile de lux. În acest context, tot mai mulți oameni au sentimentul că planurile lor pentru viitor devin greu de realizat.

Datele Oficiului Național de Statistică din Marea Britanie arată că, între martie 2024 și martie 2025, numărul celor care au plecat l-a depășit cu 110.000 pe cel al celor care au revenit în țară. Această categorie de vârstă reprezintă aproximativ două treimi din totalul britanicilor care au emigrat, potrivit datelor citate.

Un sondaj realizat de institutul de cercetare Adam Smith Institute arată că alți 25% dintre tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani se gândesc serios să plece din Marea Britanie sau au început deja să își facă planuri în acest sens. Printre principalele motive se numără taxele mari, creșterea economică lentă și costurile tot mai ridicate ale vieții.

"Tinerii sunt foarte nemulțumiți. Poți să muncești până la epuizare și tot să îți fie greu să îți plătești creditul pentru casă și să pleci în vacanță", spune Maxwell Marlow, reprezentant al Adam Smith Institute.

Plecarea tinerilor și a antreprenorilor poate avea consecințe serioase pentru economie. Pe lângă banii pe care statul nu îi mai încasează din taxe, Marea Britanie riscă să piardă oameni care ar putea dezvolta afaceri, ar crea locuri de muncă și ar contribui la inovare.

"Vedem cum pleacă oameni talentați, care își deschid afaceri și angajează alți oameni. Politicienii se amăgesc cu ideea că aceștia vor face bani în străinătate și apoi se vor întoarce. Eu nu cred că se va întâmpla asta", afirmă Simon Bashorun, de la compania de administrare a averilor Rathbones.

Ce ţări aleg

În locul destinațiilor tradiționale pentru marii contribuabili, precum Monaco, tot mai mulți britanici întreabă despre posibilitatea de a se muta în țări precum Franța sau Statele Unite. Oamenii caută nu doar taxe mai mici, ci și șansa de a economisi, de a-și cumpăra o locuință și de a avea o viață mai bună.

Africa de Sud, de exemplu, nu oferă avantaje fiscale speciale pentru cei care se mută acolo, însă costul vieții poate fi cu până la 80% mai mic decât în Marea Britanie, potrivit datelor companiei Wise.

În schimb, țări precum Australia și Statele Unite atrag persoane care vor să câștige mai bine. Aproape 18% dintre angajații din aceste țări au venituri anuale de peste 100.000 de lire, comparativ cu aproximativ 4% în Marea Britanie, conform datelor citate.

Spania și alte țări mediteraneene sunt atractive pentru vremea mai bună și stilul de viață mai relaxat. Iar Emiratele Arabe Unite, considerate mult timp o destinație pentru cei foarte bogați, în special datorită regimului fiscal, atrag acum și persoane cu venituri medii.