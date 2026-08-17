O zi petrecută la piscină a avut un deznodământ tragic pentru o familie din Tulcea. Adelina, o fetiță de doar 8 ani, a murit după ce s-a înecat în piscina unei pensiuni din satul Mineri. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Ancheta urmează să stabilească exact în ce condiții s-a produs tragedia.

O fetiță de 8 ani a murit într-o piscină din Tulcea. Adelina era vacanţă cu familia: "Un copil luminos" - Ora de Tulcea

Incidentul a avut loc vineri, 15 august, în jurul prânzului, la piscina Pensiunii Lebăda, aflată la ieșirea din Tulcea spre Mineri.

Fetița se afla acolo împreună cu familia. Adelina și-ar fi dat drumul pe toboganul acvatic și ar fi ajuns în piscină, deși nu știa să înoate.

După ce a intrat în apă, copila s-ar fi scufundat, fără ca persoanele din apropiere să observe imediat că nu mai ieșea la suprafață.

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Fetița a fost scoasă din apă prea târziu

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean au transmis, potrivit Agerpres, că fetița a fost scoasă din piscină foarte târziu.

Echipajele medicale chemate la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite de anchetatori. Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a confirmat deschiderea unui dosar penal.

„S-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Tulcea.

Este primul caz de acest fel înregistrat de la începutul anului în județ, potrivit datelor citate.

Adelina urma să înceapă clasa a II-a

Adelina era elevă la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” din Tulcea. Terminase clasa I, luase premiu la sfârșitul anului școlar și ar fi trebuit să înceapă în toamnă clasa a II-a.

În mesajul transmis de reprezentanții școlii, fetița este descrisă drept un copil luminos, silitor și iubit.

„Conducerea și întregul corp profesoral al Liceului Tehnologic «Henri Coandă» sunt alături de familia îndurerată. Adelina va rămâne în amintirea noastră ca un copil luminos, silitor și iubit. Dumnezeu să o odihnească în pace”, au transmis cadrele didactice.

Luni, trupul neînsuflețit al fetiței urmează să fie depus la biserica din Orășelul Copiilor, unde familia, colegii și profesorii își vor putea lua rămas-bun.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs tragedia.