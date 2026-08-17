Incendiile de vegetație fac noi victime în Europa. Doi bătrâni care încercau să fugă din calea flăcărilor au picat într-o capcană mortală pe insula Salamina din Grecia. 600 de localnici și turiști au fost evacuați pe mare după ce focul s-a răspândit într-o clipă. Tot acolo, un nou contingent de 40 de pompieri români a ajuns pentru a prelua de la colegi misiunea de stingere a focarelor de lângă Atena. În Spania, un militar care lupta cu flăcările și-a pierdut viața, în timp ce Belgia se luptă cu un focar fără precedent în istoria țării.

Jurnaliștii greci au fost prinși în mijlocul infernului pe insula Salamina. S-au salvat în ultimul moment din calea flăcărilor.

Două focare au izbucnit simultan și în doar 7 minute au ajuns în sate și pe plajele aglomerate. Autoritățile au decis evacuarea tuturor localnicilor și turiștilor.

"Eram înconjurați de flăcări! Fumul era negru, nu puteam să vedem. Ochii ne usturau și lăcrimau. Ne strigam unii pe alții prin fum să vedem dacă suntem bine", povestesc martorii.

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Șase sute de oameni au fost salvați pe mare, cu bărcile. Doi bătrâni, soț și soție, nu au mai găsit drumul către salvatori și au murit pe o potecă la 30 de metri de casa lor.

"În ciuda problemelor de sănătate, cele două persoane în vârstă au reușit să iasă din locuință. Ei au ales însă drumul greșit. Au pornit prin acest pârâu, au fost înconjurați de flăcări și nu au supraviețuit", explică un reporter.

În cele din urmă, focul a fost stins, dar pagubele sunt uriașe.

"Este o devastare absolută. Casele au ars din temelii."

"A ars tot acoperișul, inclusiv țiglele. [...] Sunt ars pe mâini după ce am încercat să sting flăcările cu apă și prosoape ude", spun martorii.

Un pompier și-a pierdut viața, în Spania

Doliu este și în Spania, unde un pompier și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla alături de alți trei colegi s-a răsturnat în timpul intervenției.

După o săptămână de eforturi titanice, se întrezărește o urmă de speranță. A plouat, iar asta i-ar putea ajuta pe pompieri să țină focarul sub control.

Belgia se confuntă cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din istoria ţării

Și în Belgia situația este dramatică. Cel mai mare incendiu de vegetație din istoria țării a făcut scrum peste 3.000 de hectare dintr-o rezervație naturală și se apropie de granița cu Germania.

"Este cea mai mare catastrofă ecologică în materie de incendii de vegetație din Belgia, asta e sigur. […] Vedem întreaga Europă arzând în această vară, așa că nu cred că este o problemă doar a Belgiei", spune purtătorul de cuvânt al regiunii Valonia, Nicolas Yernaux.

Incendiile de vegetație vin pe fondul a cinci valuri consecutive de căldură care au afectat mare parte a continentului și au adus secetă extinsă și scăderea la niveluri record a râurilor.