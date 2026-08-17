Femeie de 60 de ani, găsită moartă în stradă. Fusese bătută de soţul ei cu o zi în urmă

O femeie de 60 de ani din județul Iași a murit, după ce a fost găsită inconștientă pe o stradă din comuna Ungheni, judeţul Iaşi. Anchetatorii au stabilit că aceasta ar fi fost agresată cu o zi înainte de propriul soț.

Incidentul a ieșit la iveală pe 13 august, când un localnic a observat femeia căzută în stradă și a sunat la 112.

Femeia a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital

Un echipaj medical a intervenit și a transportat-o de urgență la spital. Starea ei era însă extrem de gravă, iar femeia a murit la scurt timp. Polițiștii au deschis o anchetă, iar examinarea cadavrului a scos la iveală mai multe urme de violență.

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Verificările făcute de oamenii legii au indicat că victima ar fi fost agresată în data de 12 august de soțul ei.

Ionel Copacianu a fost audiat, iar anchetatorii au stabilit că bărbatul ar fi lovit-o pe femeie cu un obiect contondent, în timpul unui acces de furie. Potrivit informațiilor furnizate, victima nu a cerut ajutor după agresiune, iar ulterior starea ei s-a agravat.

Localnici din comună spun că nu se așteptau la un asemenea deznodământ, chiar dacă între cei doi soți ar mai fi existat certuri.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

În weekend, bărbatul a fost prezentat în fața judecătorilor, iar instanța a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Decizia este valabilă începând cu 15 august 2026 și până la 13 septembrie 2026 inclusiv.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, în dosarul de urmărire penală nr. 409/260/P/2026, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul COPĂCIANU IONEL şi, în consecinţă: [...] dispune arestarea preventivă a inculpatului COPĂCIANU IONEL pentru săvârşirea infracţiunii de omor asupra unui membru de familie [...] pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 15.08.2026 şi până la data de 13.09.2026, inclusiv”, au stabilit judecătorii.

Bărbatul este cercetat pentru omor asupra unui membru de familie.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă de peste 20 de ani de închisoare, potrivit informațiilor furnizate.