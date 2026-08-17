Șofer prins la Sinaia cu numere care imitau plăcuțele diplomatice. Le schimba din mers

Un bărbat de 42 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce, în urma unei alerte generată de sistemul LPR, a fost prins conducând pe DN 1 un autoturism pe care erau montate plăcuţe de înmatriculare care imitau plăcuţele specifice corpului diplomatic, a informat, luni, Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova.

Șofer prins la Sinaia cu numere care imitau plăcuțele diplomatice. Avea permisul suspendat

Conform sursei citate, bărbatul este cercetat pentru conducerea unui vehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce, punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare şi falsul privind identitatea.

"În fapt, la aceeaşi dată, în jurul orei 11:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Sinaia au fost sesizaţi cu privire la o alertă generată de sistemul L.P.R. (License Plate Recognition), montat pe o autospecială din dotarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova. În baza sesizării, poliţiştii au acţionat cu operativitate, fiind direcţionate echipaje în vederea identificării şi opririi autovehiculului semnalat, precum şi pentru efectuarea verificărilor specifice. Astfel, în zona kilometrului 119+600 de metri, la intrarea în oraşul Sinaia, poliţiştii au oprit autovehiculul în cauză", precizează IJP Prahova.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că pe autovehicul erau montate plăcuţe de înmatriculare care imitau plăcuţele specifice corpului diplomatic.

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"În ceea ce priveşte autovehiculul, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că acesta era echipat atât cu plăcuţele de înmatriculare emise de autorităţile române, cât şi cu setul de plăcuţe care imitau numerele de înmatriculare diplomatice, cele două seturi fiind montate pe un sistem rotativ care permitea schimbarea rapidă a plăcuţelor de înmatriculare", explică poliţiştii.

În plus, şoferul le-a prezentat acestora un document de identitate emis de autorităţile italiene, care conţinea date de identificare nereale.

"Bărbatul a fost condus la sediul unităţii de poliţie, unde, în urma verificărilor efectuate, a fost stabilită identitatea reală a acestuia. De asemenea, poliţiştii au stabilit că bărbatul figurează cu exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendată", mai menţionează sursa citată.

Surse judiciare au declarat, pentru Agerpres, că bărbatul ar fi cunoscut drept hacker şi ar fi fost condamnat anterior în SUA la trei ani de închisoare pentru infracţiuni cibernetice.

În urma administrării probatoriului, poliţiştii au dispus faţă de bărbatul de 42 de ani măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca el să fie prezentat unităţii de parchet competente, în vederea analizării oportunităţii dispunerii unei alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Sinaia, sub coordonarea procurorului.