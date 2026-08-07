O fată de 11 ani din comuna Parava, județul Bacău, este căutată de teri zile de zeci de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari, după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Echipele de intervenție folosesc drone, camere cu termoviziune, câini de urmă și un elicopter pentru verificarea zonelor greu accesibile.

Poliţiştii au fost sesizaţi la data de 5 august cu privire la plecarea voluntară a minorei Neculcia Andreea Elena. Aceasta are 1,30 metri înălţime, ochi căprui, păr şaten lung, iar la momentul plecării era îmbrăcată cu un tricou roşu, pantaloni scurţi albaştri şi purta încălţăminte sport de culoare albă.

Fetița de 11 ani a plecat de acasă după ce i-a spus mamei că merge să se joace. După câteva ore, văzând că nu s-a întors, mama a început să o caute la rude, la vecini și prin localitate. Cum nu a găsit-o, a alertat imediat autoritățile, care au declanșat operațiunea de căutare.

"Încă de la momentul sesizării a fost constituit Centrul de Monitorizare de la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău şi au fost constituite echipe de căutare formate din poliţişti, jandarmi, pompieri şi voluntari care au desfăşurat activităţi specifice în teren pentru depistarea minorei. Operaţiunile de căutare şi salvare sunt în desfăşurare, iar forţele mobilizate în teren au fost suplimentate pentru găsirea minorei. Căutările se desfăşoară atât la sol, cât şi din aer, fiind utilizate drone şi echipamente cu termoviziune pentru verificarea zonelor greu accesibile şi împădurite, precum şi câini de urmă. Acţiunea este sprijinită şi de un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie", precizează reprezentanţii IPJ Bacău.

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Până în acest moment nu se știe ce s-a întâmplat cu copila: dacă s-a rătăcit, dacă a fost luată de cineva sau din ce motiv nu a mai ajuns acasă. Familia speră însă că va fi găsită în viață.

Persoanele care deţin informaţii care pot conduce la găsirea acesteia sau care o observă sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 ori să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie.