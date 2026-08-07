Loteria Română organizează duminică, 9 august, noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cel mai mare premiu este pus în joc la Loto 6/49, unde reportul la categoria I a depășit 50 de milioane de lei, echivalentul a peste 9,53 milioane de euro.

Report de 9,53 milioane de euro la Loto 6/49. Ce premii mai sunt în joc - Arhivă

După extragerile de joi, 6 august, la care au fost acordate peste 22.400 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,14 milioane de lei, Loteria Română anunță noi reporturi consistente pentru jocurile de duminică. La Loto 6/49, reportul la categoria I a ajuns la peste 50,06 milioane de lei, echivalentul a peste 9,53 milioane de euro, fiind cel mai mare premiu disponibil la extragerile din acest weekend, potrivit Agerpres.

Reporturi importante și la celelalte jocuri

La jocul Noroc, este în joc un report cumulat de peste 3,85 milioane de lei (peste 733.700 de euro). La Joker, reportul la categoria I depășește 3,41 milioane de lei (peste 650.600 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 132.700 de lei (peste 25.200 de euro).

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Și la Noroc Plus se înregistrează un report important, în valoare de peste 598.400 de lei (peste 113.900 de euro).

Premii în așteptare și la Loto 5/40 și Super Noroc

La Loto 5/40, reportul la categoria I este de peste 146.500 de lei (peste 27.900 de euro), iar la categoria a II-a premiul reportat depășește 33.000 de lei. În cazul jocului Super Noroc, reportul la categoria I a ajuns la peste 349.200 de lei, echivalentul a aproximativ 66.500 de euro.

Un câștig important a fost obținut la Constanța

La tragerea Joker de joi, un jucător a câștigat 132.798,62 de lei la categoria a III-a. Potrivit Loteriei Române, biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Constanța. Noile extrageri vor avea loc duminică, 9 august.