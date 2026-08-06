Astăzi, de Schimbarea la Față a Domnului, credincioșii ortodocși au dezlegare la pește. Şi la portofel, pentru că şi în piaţă, şi la restaurant trebuie să dai ceva bani pentru o masă serioasă. Mai ales că tot mai mult din peştele pe care îl mâncăm vine din import.

Olimp, Constanţa. Restaurantele şi cherhanalele sunt pline de ochi. Pe litoral, în zi de dezlegare, nicio masă fără peşte - e şi păcat, cu marea la doi paşi.

Doar că peştele care sfârâie pe grătar a trecut printr-o adevărată... odisee până în meniul nostru. Principala sursă rămâne Grecia.

Reporter: Ce peşte de import se comandă?

Articolul continuă după reclamă

Sorin Rusu, bucătar-şef: Cu preponderenţă biban şi doradă. Dorada şi bibanul sunt la mare căutare.

Grătarul are concurenţă serioasă în bucătării. Sute de litri de ciorbă fierb la foc mic încă de dimineaţă.

Otilia Ropotan, bucătar: Avem ciorbă de sturion, borş pescăresc şi borş de perișoare de peşte.

Reporter: Câţi litri de ciorbă aţi făcut?

Otilia Ropotan, bucătar: 350 de litri.

Clienţii nici nu mai ţin cont dacă mănâncă din Marea Neagră sau din marea altora. Cum e această familie venită de la Mioveni, în zi de sărbătoare, ca să simtă mirosul de peşte aproape de apă şi de nisip.

"Am zis să mai schimbăm, să încercăm şi un altfel de peşte, nu numai cel de mare. Am comandat perişoare de peşte, hamsii şi mămăligă, cu icre.", spun clienţii.

Nici în pieţe situaţia nu este diferită.

"Cererea este foarte mare, din păcate oferta este destul de limitată. 90 la sută, provenienţă Grecia, vorbim de peştele de mare.", explică Elena Mihălică, manager pescărie.

"Creveţi. Îmi plac fructele de mare, se fac repede, sunt dulci. 60 şi ceva de lei, aproape un kilogram, 800 de grame.Rar, câte un client mai întreabă de unde vine peştele. Caras am luat. Hamsii voiam, dar cam greu găseşti, pleacă la cherhanale.", spun două femei.

"Văd că e la modă, toată lumea mănâncă doradă, mănâncă tot felul de specialităţi exotice. Eu sunt mai conservator, merg pe clasic.", precizează un bărbat.

Şi preţurile sunt pentru toate gusturile. Carasul costă 18 lei kilogramul, crapul 63 de lei, iar calcanul ajunge la 75 de lei kilogramul.

Reporter: Ce s-a vândut cel mai bine astăzi?

Petre Drăgoi, manager pescărie: Calcanul.

"Tot peştele e bun, dar calcanul chiar e regele. Cu asta am crescut, tata aşa m-a obişnuit.", spune un bărbat.

Importurile de peşte şi preparate din peşte au crescut la 130.000 - 140.000 de tone anual, adică aproape 80 la sută din cât consumăm. O mare parte ajunge la noi din Bulgaria, Grecia, Turcia şi chiar Ungaria.