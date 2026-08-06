România se usucă sub ochii noștri. În multe locuri din ţară, lacurile şi râurile au secat, iar pământul e crăpat cât palma. Tot mai multe localităţi au raţionalizat apa, iar oamenii caută izvoare ca să-şi umple bidoanele şi să aibă cu ce să gătească. Specialiştii nu sunt deloc optimişti. Spun că ar putea fi chiar mai rău până la finalul verii.

Seceta extremă din România lasă imagini dramatice În Sălaj, parcă e deşert. Lacurile s-au transformat în câmpuri aride.

În lacul de acumulare Vârşolţ, una dintre principalele surse de alimentare cu apă a judeţului Sălaj, din suprafaţa totală de 400 de hectare, mai puţin de jumătate se mai află sub apă. Pământ arid, cu crăpături extrem de adânci între care se găsesc sute, sau chiar mii de scoici omorâte de secetă. La începutul acestui an, în acest loc se ajungea doar cu barca, dar acum, pe acest pământ arid găsim urme de autovehicule, semn că în acest moment, această parte a lacului poate fi traversată chiar şi cu maşina.

Mai exact, lacul a pierdut în ultimele săptămâni aproape două treimi din apă. Iar situaţia continuă să se agraveze.

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Apa e undeva departe, la 200 de metri şi se poate vedea în iarbă, că vegetaţia a crescut deja, semn că de foarte multă vreme lacul nu mai e până la acest nivel, în iarbă e plin de scoici.

Reporter: Cât ar trebui să plouă, să reveniţi la normal?

Ovidiu Făt, inginer șef acumulare Vârşolţ: Foarte mult, deci trebuie să avem foarte mari precipitaţii în amonte ca să putem acumula apă în lac.

Reporter: Dacă continuă să scadă, la ce se poate ajunge oare?

Ovidiu, inginer: Sistăm alimentarea cu apă.

"Ce se vede acolo verdeaţa aia, acum trei ani de zile, aia toată, toată era în apă. Nu ştiu ce o să fie, dacă nu ne plouă, bine nu o să fie", spun pescarii.

Şi în Gorj e la fel de rău.

Piesajul de la râul Sohodol, arată exact efectele secetei. Debitul a scăzut atât de mult încât apa mai curge doar câteva porţiuni ale albiei. Pe dunga acelor stânci este o dunguliţă de umezeală. Practic, este debitul pe care l-am avut ieri. Avem 2-3 centimetri lipsă astăzi. Acum vine soarele se evaporă, dar mâine dimineaţă o să vedem alţi 2-3 centimetri.

Oamenii se tem că în curând vor rămâne fără apă

"Avem maşini de spălat, cu ce speli? Ajungem iar în epoca de bolovan să spălăm la mână, în lighean? Bineînţeles că afectează totul. Nu ai apă, nu ai cu ce să te descurci", spun oamenii.

La 30 de kilometri depărtare, în comuna Schela, bazinele sunt goale. În curând, oamenii vor rămâne fără o picătură de apă.

"Este toată apa care intră în bazin. Bazinul este gol. Oamenii nu au limită, udă iresponsabil şi ţin furtunele toată noaptea pornite", spune primarul.

În mai multe localități din ţară apa e dată deja cu portia. La Segarcea, curge apă la robinet doar dimineaţa şi seara. Localnicii merg la izvoare.

"Parcă am fi în deşert, nu ştiu. E rău, e cel mai rău. Poate fără mâncare mai stai, dar fără apă nu poţi să stai. Oprim în bidoane, cum să ne descurcăm? Pentru gătit, pentru spălat. Punem din bidoane şi ne spălăm", spun oamenii.

"Ca să iei atâta apă de la un supermarket sau mall, nu prea îţi permiţi aşa, pentru că e destul de scump. La spital la fel, îşi opresc şi ei în nişte vase", explică Mircea Georgescu, viceprimar Segarcea.

Din cauza crizei fără precedent, apa de la robinet poate fi folosită doar pentru consum. Cei care udă grădinile sau irigă câmpurile riscă amenzi de până la 3.000 de lei.