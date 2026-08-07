Cum influențează etajul la care stai factura de electricitate în vremuri caniculare

Află cum influențează etajul la care locuieşti factura la electrricitate şi care sunt avantajele şi dezavantajele fiecărui nivel dintr-un bloc.

Vedere de ansamblu asupra unor blocuri din Bucureşti - ProfiMediaImages

Atunci când aleg un apartament, cei mai mulţi cumpărători se uită la preţ, compartimentare, zonă sau numărul de camere. Totuși, un detaliu care poate avea un impact semnificativ asupra costurilor lunare este etajul la care acesta se află. Deşi diferenţele nu sunt întotdeauna evidente la prima vedere, poziționarea apartamentului într-un bloc poate influenţa consumul de energie în special când vorbim despre răcirea pe timp de vară şi încălzirea de pe timpul iernii.

Apartamentele de la ultimul etaj, mai costisitoare vara

Locuințele aflate la ultimul etaj sunt cele mai expuse razelor soarelui în special în timpul verii. Acoperișul se încălzeşte puternic, iar căldura acumulată este transferată în apartament, ceea ce determină o temperatură interioară mai ridicată.

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În aceste condiţii, aparatul de aer condiţionat funcționează mai mult timp şi la o intensitate mai mare pentru a menţine un nivel confortabil al temperaturii. Acest lucru se traduce printr-un consum mai mare de energie electrică şi, implicit, prin facturi mai ridicate în lunile călduroase.

Diferenţele pot fi şi mai pronunţate în cazul blocurilor vechi sau al clădirilor care nu beneficiază de o izolaţie eficientă a acoperișului.

Parterul necesită mai multă energie iarna

La polul opus, apartamentele situate la parter sunt mai expuse frigului provenit din sol sau din subsolurile neîncălzite. În sezonul rece, aceste locuinţe pot pierde căldura mai rapid decât cele amplasate la etajele intermediare.

Dacă sistemul de încălzire este electric sau sunt folosite radiatoare electrice suplimentare, consumul de energie poate creşte considerabil pe timpul iernii. Chiar şi atunci când încălzirea este asigurată printr-o centrală termică pe gaz, costurile totale pentru menținerea confortului termic pot fi mai mari.

Etajele intermediare oferă cel mai bun raport

Specialiştii în eficienţă energetică consideră că apartamentele amplasate la etajele din mijlocul clădirii beneficiază de cele mai bune condiţii din punct de vedere termic. Aceste locuinţe sunt protejate atât de aprtamentele aflate dedesubt, cât şi de cele aflate deasupra. Dar şi de pereţii comuni cu vecinii.

Astfel, pierderile de căldură sunt mai reduse iarna, iar supraîncâlzirea este mai puţin accentuată pe timpul verii.

În multe cazuri, acest lucru înseamnă un consum mai mic de energie pentru climatizare şi o utilizare mai eficientă a sistemelor de încâlzire.

Orientarea şi izolaţia contează la fel de mult

Deşi etajul influențează confortul termic, acesta nu este singurul factor important.

Calitatea izolației exterioare, tipul tâmplăriei şi orientarea apartamentului faţă de soare pot avea un impact la fel de mare asupra consumului de energie.

De exemplu, un apartament situat la ultimul etaj, dar bine izolat şi dotat cu ferestre termopan de ultimă generaţie poate avea costuri mai mici decât unul aflat la etajul intermediar al unui bloc neizolat.

De asemenea, aparatele electrocasnice eficiente energetic şi utilizarea responsabilă a acestora contribuie la reducerea consumului şi implicit a facturilor.

Ce trebuie să iei în calcul dacă vrei să cumperi un apartament

Dacă îţi doreşti facturi mai mici, este recomandat să analizezi nu doar etajul, ci şi caracteristicile clădirii în care vrei să te muţi. O izolaţie de calitate, un acoperiş bine protejat şi o orientare favorabilă pot fi "ingredientele" care pot reduce semnificativ necesarul energetic.

În general, apartamentele situate la etajele intermediare oferă cel mai bun compromis între confort şi eficienţă energetică, dar asta în cazul în care vorbim despre o clădire construită şi finisată "ca la carte".

Înainte de achiziţie, este recomandat să verifici şi actele imobilului în care este menţionată performanţa energetică pentru a avea un tablou mai clar al viitoarelor cheltuieli.