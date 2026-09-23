Două focare de Hepatita A active în judeţul Alba. Au fost confirmate 23 de cazuri şi 132 de contacţi

În judeţul Alba sunt active două docare de hepatita A, respectiv în Alba Iulia şi Valea Lungă. 23 de cazuri sunt confirmate şi peste 130 de contacţi, dar doar o parte dintre aceştia au acceptat vaccinarea, a informat, miercuri, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Alba, potrivit Agerpres.

"În prezent, la nivelul judeţului Alba există două focare de Hepatita A active, unul la Alba Iulia (cartier Lumea Nouă) - focar de comunitate cu 18 cazuri confirmate şi 96 de contacţi identificaţi. Doar 11 contacţi au acceptat vaccinarea şi alţi 3 contacţi sunt în curs de vaccinare. Al doilea focar de Hepatita A a fost declarat la Valea Lungă, cu 5 cazuri confirmate şi 36 de contacţi. 23 dintre aceştia au fost deja vaccinaţi", se arată într-un comunicat transmis AGERPRES de DSP Alba.

Jumătate dintre cazuri sunt la copii

"În ceea ce priveşte cazurile confirmate, 3 sunt din categoria de vârstă 0 - 4 ani, 10 din categoria de vârstă 5 - 9 ani, 7 din categoria de vârstă 10 - 14 ani, 1 din categoria de vârstă 15 - 19 ani şi 2 din categoria de vârstă 20 - 24 de ani", se precizează în comunicat.

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În urmă cu o lună, în Alba era un singur focar de hepatită A, în cartierul din Alba Iulia, unde au fost confirmate, la vremea respectivă, 8 cazuri, din care 7 la copii cu vârste între 0 şi 14 ani, şi un adult.

Recomandările medicului pentru persoanele diagnosticate

"DSP Alba face apel la persoanele diagnosticate cu hepatită virală A şi la familiile acestora să respecte cu stricteţe recomandările medicului şi măsurile de izolare stabilite. Copiii sau adulţii cu simptome sugestive pentru hepatită A nu trebuie să meargă la şcoală, grădiniţă, serviciu sau în alte colectivităţi până la evaluarea medicală şi respectarea indicaţiilor primite. De asemenea, contacţii direcţi ai cazurilor confirmate trebuie să respecte recomandările medicilor de familie şi ale autorităţilor de sănătate publică şi să participe la monitorizarea epidemiologică pe perioada indicată", se mai arată în comunicat.

Având în vedere proximitatea unor unităţi de învăţământ faţă de zona în care evoluează focarul, DSP Alba recomandă aplicarea riguroasă a măsurilor de prevenţie, inclusiv efectuarea triajului epidemiologic zilnic, înainte de intrarea în colectivitate, izolarea şi îndrumarea către evaluare medicală a copiilor cu simptome sugestive.

Cum se răspândeşte Hepatita virală A

Hepatita virală A este o boală infecţioasă acută, cu transmitere predominant fecal-orală, care se poate răspândi prin mâini murdare, apă sau alimente contaminate, obiecte contaminate sau prin contact direct cu o persoană infectată.

Perioada de incubaţie a hepatitei A este, în medie, de aproximativ 28-30 de zile, cu limite cuprinse între 15 şi 50 de zile. O particularitate importantă este aceea că o persoană infectată poate transmite virusul înainte de apariţia simptomelor, ceea ce favorizează răspândirea infecţiei în comunitate.

În România, vaccinul împotriva hepatitei A nu este inclus în Calendarul Naţional de Vaccinare şi se realizează gratuit doar în focarele declarate. Vaccinarea împotriva hepatitei A este o vaccinare opţională, care poate fi recomandată în funcţie de situaţia epidemiologică şi de particularităţile individuale.