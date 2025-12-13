Antena Meniu Search
Video O femeie de 56 de ani a murit după ce a fost spulberată de un autoturism pe o trecere de pietoni din Galaţi

Tragedie în Galaţi. O femeie de 56 de ani şi-a pierdut viaţa după ce a fost lovită în plin de un autoturism, chiar pe trecerea de pietoni.

de Redactia Observator

la 13.12.2025 , 09:20

Şoferul, un bărbat de 64 de ani, nu ar fi văzut-o şi a spulberat-o pe femeia de 56 de ani care traversa regulamentar. 

Echipajele medicale au intervenit rapid și au încercat zeci de minute să o salveze, însă, din nefericire, fără succes.

Poliţişti au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

