Video O femeie de 56 de ani a murit după ce a fost spulberată de un autoturism pe o trecere de pietoni din Galaţi
Tragedie în Galaţi. O femeie de 56 de ani şi-a pierdut viaţa după ce a fost lovită în plin de un autoturism, chiar pe trecerea de pietoni.
Şoferul, un bărbat de 64 de ani, nu ar fi văzut-o şi a spulberat-o pe femeia de 56 de ani care traversa regulamentar.
Echipajele medicale au intervenit rapid și au încercat zeci de minute să o salveze, însă, din nefericire, fără succes.
Poliţişti au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
