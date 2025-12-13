Antena Meniu Search
Video Tânăr de 19 ani din Slatina, mort după ce a intrat cu mașina într-un pom

Un tânăr de 19 ani din Slatina a murit sâmbătă după ce a intrat cu mașina într-un pom pe Drumul Național 65, între localitățile Slatina și Găneasa.

de Redactia Observator

la 13.12.2025 , 14:20
Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat prin apel 112 în jurul orei 11.10. La fața locului s-au deplasat polițiștii Serviciului Rutier Olt.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că autoturismul condus de tânăr, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, a intrat în coliziune cu un pom de pe marginea părții carosabile.

În urma accidentului rutier, conducătorul auto a murit.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

