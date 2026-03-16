O femeie a căzut victimă nevinovată unui accident rutier în municipiul Cluj. Femeia se afla pe trotuar, când două mașini s-au izbit, iar una dintre ele a ricoșat în ea și a strivit-o de un zid. Tânăra a fost resuscitată la fața locului și transportată la spital, în stare gravă, unde s-a stins.

La fața locului au intervenit două echipaje cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin în aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe Calea Moților din municipiul Cluj-Napoca.

Din primele date, în accident au fost implicate două autoturisme și un pieton rănit grav. Mai exact, este vorba despre o femeie de aproximativ 30 de ani, aflată în stop cardio-respirator.

Femeii i-au fost aplicate manevre de resuscitare și a fost transportată la spital în stare gravă. După o oră, inima tinerei s-a oprit.

Ce spun polițiștii

În data de 16 martie a.c., în jurul orei 16.10, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Calea Moților din municipiul Cluj-Napoca.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 36 de ani, din județul Sălaj, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie, de 30 de ani, din același județ.

În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat pe spațiul destinat pietonilor, unde a acroșat o femeie de 30 de ani.

Femeia de 30 de ani, care se deplasa pe trotuar, a fost transportată la unitatea spitalicească pentru acordarea îngrijirilor medicale.

La testarea conducătorilor auto cu aparatul etilotest, a fost indicat rezultat negativ la ambii conducători auto.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

