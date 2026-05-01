Momentul în care jandarmii botoşăneni şi un pompier aflat în timpul liber salvează o căprioară rătăcită

O căprioară s-a rătăcit într-un cartier din municipiul Botoşani, iar un echipaj de jandarmi şi un pompier aflat în timpul liber au ajutat-o să revină în mediul natural. 

de Denisa Vladislav

la 01.05.2026 , 17:30

Animalul a fost observat, în această dimineață, de plutonierul adjutant șef Gabi Giurgiu, pompier în cadrul Detașamentului Botoșani, aflat în timpul liber, care a solicitat sprijinul echipajelor de jandarmi prin apel la 112, întrucât zona era proprietate privată.

La scurt timp, echipajele de jandarmi au ajuns la fața locului și împreună cu pompierul au ajutat căprioara să iasă din zona locuită și să ajungă în siguranță spre pădure, fără a fi rănită.

"O căprioară rătăcită într-un cartier din municipiul Botoşani a fost ajutată să revină în mediul natural de jandarmii botoşăneni şi de un pompier aflat în timpul liber. Animalul a fost observat, în această dimineaţă, de plutonierul adjutant şef Gabi Giurgiu, pompier în cadrul Detaşamentului Botoşani, aflat în timpul liber, care a solicitat sprijinul echipajelor de jandarmi prin apel la 112, întrucât zona era proprietate privată", au transmis, vineri, reprezentanţii Jandarmeriei Botoşani.

Intervenția s-a desfășurat rapid, cu implicarea comună a jandarmilor și a pompierului aflat în timpul liber.

