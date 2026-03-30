Un accident grav a distrus o familie în această dimineaţă, pe o şosea din Cluj. Cinci oameni au murit după ce maşina în care erau a ajuns pe contrasens şi a lovit două camioane. Toţi lucrau ca zilieri în construcţii şi erau în drum spre şantier: în maşina era un tată cu cei doi fii şi cumnatul, şi el cu băiatul lui. Cea mai tânără dintre victime avea doar 16 ani.

Era ora 8 dimineaţa când cei cinci bărbaţi mergeau la muncă, pe un şantier din Cluj. Ovidiu era la volan şi era alături de cei doi fii de 16 şi 17 ani, dar şi de cumnatul său, şi el cu băiatul de 27 ani. Mai aveau 50 de metri până la destinaţie când, într-o curbă, maşina a ajuns pe contrasens şi a acroşat remorca unui camion care venea din faţă.

Tragedie la câțiva metri de destinație

După ce a lovit remorca camionului, șoferul autoturismului s-a rotit pe șosea de câteva ori pe o distanța de aproximativ 50 m. Carosabilul este umed, astfel că se ia în calcul ca acesta să fi derapat în curbă.

Mai ales că şi rudele susţin că şoferul era mereu prudent la volan şi nu avea cum să facă o astfel de greşeală. Mâine, Ovidiu ar fi împlinit 39 de ani. Fiul său avea majoratul peste doar câteva zile.

Rudele și cunoscuții spun că era un șofer atent

"Mergea încet, era începător, mergea numai de 2 ani. Mai mult de 70-80 la oră nu mergea", a spus un vecin.

"Am lucrat cu el 2 ani de zile, cred că e singurul șofer din Floreşti care respectă regulile", a adăugat o altă persoană.

Impactul a fost unul extrem de violent, într-un punct critic, exact în partea laterală a mașinii. În afară de stâlpul dintre portiere, care nici măcar nu mai există, niciun alt element al caroseriei nu preia forța loviturii, astfel că victimele nu au avut nicio şansă.

Elicopterul chemat iniţial în ajutorul victimelor s-a întors fără pacienţi în bază. Toţi cinci au murit pe loc.

Ce spun specialiștii despre acvaplanare

Specialiştii explică ce au de făcut şoferii în momentul în care maşina acvaplanează.

"În primul rând, trebuie să recuperăm maşina folosind volanul. Nu bruscăn direcția, nu bruscăm pedalele, dar ar fi foarte important să încercăm să direcționăm maşina către exteriorul virajului, să nu ajungem pe contrasens. Să evităm către partea noastră. Dacă vorbim strict de faptul că te răsucești într-o direcție, ideal ar fi să contracarezi în partea opusă", a explicat Andrei Potra, specialist conducere defensivă.

Drumul pe care a avut loc accidentul, DN1F, între Cluj-Napoca şi Zalău, este cunoscut pentru numărul mare de accidente. Sunt porţiuni lungi în care depăşirile sunt interzise, dar mulţi şoferi ignoră avertismentele.

