E vânătoare de pescăruşi în capitală. Tot mai multe păsări îşi fac cuiburi pe acoperişurile blocurilor, iar locatarii... caută să scape de gălăgie şi de mizerie. Prinsă în fapt, o femeie s-a ales cu dosar penal. Pescăruşii sunt protejaţi de lege, iar specialiştii propun alte soluţii ca să descurajăm prezenţa lor numeroasă în zonele locuite.

Pe blocurile din capitală, după porumbei, s-au instalat şi pescăruşii. Exasperaţi de mizerie, dar şi de gălăgie, unii proprietari caută să îşi facă singuri dreptate. O femeie de 59 de ani, de exemplu, s-a gândit să distrugă toate cuiburile.

Femeia a distrus mai multe cuiburi de pescăruși de pe terasa blocului de 4 etaje din Sectorul 3 al Capitalei. Cei care au alertat poliţiştii sunt vecinii. În zonă sunt multe păsări, având în vedere că în apropiere este un parc. Ouăle care au scăpat intacte au fost duse, de către poliţia locală, la un centru de reabilitare a animalelor sălbatice. Acolo, au ajuns într-un incubator.

Mulţi nu ştiu, dar gestul femeii poate fi pedepsit chiar şi cu închisoarea. Distrugerea cuiburilor de păsări nu doar că este sancționată cu amenzi de până la 60 de mii de lei, este considerată infracțiune și cei găsiți vinovați pot riscă până la un an de închisoare.

"Nu cred că e neapărat o problema, dar nici nu cred că este locul lor, într-un număr atât de mare".

"De curățat trebuie să curățăm în fiecare zi mizeria care curge".

"A fost o perioada când erau mai violenți așa, au un sunet", spun oamenii.

Specialiştii ne explică şi cum au ajuns pescăruşii să se adapteze, în număr atât de mare, în oraşe.

"Au trecut pe acoperișuri pentru că le-am luat plajele, au venit pe uscat pentru că nu au mai avut peste la mare. S-au adaptat și la gunoaie, să vâneze și păsări mai mici sau chiar mamifere mici. S-au obișnuit cu ceea ce înseamnă mediu urban, acoperișurile au fost identificate că fiind un mediu propice de a-și depună ouăle", spune Răzvan Popescu Mirceni, biolog.

Blocurile ideale pentru ei au până în 6 etaje, pentru că le confundă cu stâncile de la malul mării. Există variate de a-i ţine departe, dar sunt unele destul de costisitoare.

"Să modificăm structura acoperișului să nu mai fie potrivită pentru pescăruși, să îl facem înclinat, să îi punem o plasă, dar au fost situații când cuibăreau pe plasă", spune Oana Vasiliu, medic veterinar.

În ultima perioadă, în centrele de salvare a animalelor şi păsărilor ajung din ce în ce mai mulţi pescăruşi răniţi de oameni.

Denisa Dicu

