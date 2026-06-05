Suntem în faţa unui nou incident grav de securitate. O dronă marină a explodat în portul Constanţa! Potrivit primelor informații, dispozitivul este similar celor folosite în războiul din Ucraina. Deflagrația a declanșat o intervenție de amploare: zona a fost evacuată imediat, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului au fost mobilizate echipe ale SRI, MApN, Poliției și Jandarmeriei. Explozia a fost atât de puternică încât unda de șoc s-a resimțit la doi kilometri, în cartierele din apropierea portului. Deocamdată nu sunt raportate victime, însă măsuri de precauție au fost instituite și în spitale unde a fost activat planul alb, pentru gestionarea situațiilor de criză.

"Este ora 10:28. În urmă cu câteva secunde, drona navală a explodat chiar în dreptul sediului ARSVOM", transmite Andreea Filip, reporter Observator.

Este momentul în care drona marină a explodat în Portul Constanța. Deflagrația a aprins mai multe containere și a declanșat o operațiune de urgenţă. Autorităţile au activat Plan Roşu de intervenţie.

"Explozia a avut loc la ora 10:28. Dimineaţă, în jurul orei 6 a fost o sesizare că există o dronă în port. Zona a fost limitată. Când s-a sesizat că drona poate să explodeze, a fost evacuată zona", a declarat Raed Arafat.

Articolul continuă după reclamă

Deflagraţia s-a auzit de la kilometri distanţă

"Buuum, așa s-a auzit, buuum. Nu e de speriat?", a spus o femeie.

"Am auzit o bubuitură, am vrut să intru în port dar n-am mai fost lăsat să intrăm Foarte tare, s-a auzit de la Agigea din port. Mă chemase un coleg la treabă că au venit camioanele și când am ajuns la poartă nu m-au mai lăsat să intru", a povestit un tânăr.

"Straniu, s-a auzit foarte puternic, o explozie foarte puternică, sunt gaze, petroale, e vorba de petrol totuși, bubuie tare", a adăugat alt bărbat.

Explozia a fost a fost atât de puternică încât a spart geamurile unor blocuri aflate la aproape doi kilometri distanță.

"Cum să nu ne fie teamă, normal că ne e teamă. De acum ne așteptăm la orice", a mai precizat o localnică.

Portul Constanţa a fost închis, iar oamenii evacuaţi

Deocamdată nu au fost raportate victime. Dar... pericolul nu a trecut. Șeful DSU a avertizat că în zonă ar putea exista și alte drone marine, motiv pentru care autoritățile au luat decizia de a închide Portul Constanţa şi de a face evacuari pe o rază de un kilometru.

"Dimineaţă era considerat că situația era sub control, nu necesita mesaj RO-Alert. Evacuarea la acest moment este pentru că această dronă poate să se detoneze singură și există riscul dacă sunt alte drone să se întâmple cu ele același lucru. Nu știm dacă a fost o singură dronă sau mai multe, tocmai de aceea am ridicat elicopterele", a subliniat şeful DSU.

"Aveam încredere în securitate și în puterea statului, dar se pare că n-o să mai avem încredere", a spus un cetăţean.

Deşi alerta a fost dată încă de la ora 6 dimineața, mesajul RO-Alert a venit o oră mai târziu, iar autoritățile spun acum că au aflat că dronă putea exploda abia cu câteva minute înainte de deflagrație. Cu alte cuvinte, după mai bine de patru ore.

Reporter: Cu cât timp înainte de explozie aţi aflat că ar putea fi un pericol?

Raed Arafat: La nivelul ministerului că există risc de explozie am aflat cu câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam dinainte că există posibilitate. Când am aflat am şi luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat. Domnul prefect mi-a zis uitați că a explodat acum că am auzit bubuitura. Deci timpul era foarte scurt.

Nicușor Dan: România va menţine un nivel ridicat de vigilenţă

Președintele Nicuşor Dan a transmis într-un mesaj pe Facebook că România își va menține un nivel ridicat de vigilență, în contextul unui mediu de securitate sensibil la graniță. Șeful statului a subliniat că astfel de incidente grave sunt o consecință directă a războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Măsuri de precauție au fost instituite și în spitale unde a fost activat planul alb, pentru gestionarea situațiilor de criză.