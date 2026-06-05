Reacţia Ambasadei Rusiei după explozia dronei în Constanţa: "Orice asociere cu Rusia este lipsită de temei"

Ambasada Rusiei la Bucureşti reacţionează după explozia dronei maritime din Portul Constanţa şi susţine că dispozitivul ar fi ucrainean. Reprezentanţii ambasadei resping orice asociere cu Rusia şi acuză Ministerul Apărării de transmiterea unor informaţii "intenţionat incomplete". Drona s-a autodetonat vineri dimineaţă, în apropierea sediului ARSVOM, fără să provoace victime.

Ambasada Rusiei spune că drona explodată la Constanţa este ucraineană şi acuză MApN

Ambasada Rusiei susţine că drona explodată în Portul Constanţa ar fi ucraineană şi respinge orice legătură cu Rusia.

"Având în vedere informațiile intenționat incomplete difuzate de Ministerul Apărării Naționale al României cu privire la drona maritimă care a explodat în Portul Constanța, precum și la alte trei drone similare aflate în derivă către apele teritoriale românești, Ambasada Rusiei în România aduce la cunoștința opiniei publice românești faptul că este vorba despre vehicule maritime fără echipaj ucrainene, utilizate de regimul de la Kiev pentru comiterea de acte teroriste împotriva navelor civile și pentru crearea unor amenințări la adresa siguranței navigației în Marea Neagră. Orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei", se arată într-un comunicat al Biroului de presă al Ambasadei Federației Ruse la București.

O dronă maritimă care a fost descoperită, vineri dimineața, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime.

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