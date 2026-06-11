"E doar o lovitură, nu e nimic grav!" De câte ori nu ne-am spus asta când am avut un accident minor în vacanţă? Fie că vorbim despre o căzătură pe munte sau de pe bicicletă, o lovitură la piscină sau am alunecat de pe vreo stâncă. Trecem peste ele tocmai ca să nu ne stricăm concediul. Însă în realitate, chiar dacă nu avem simptome pe moment, ele pot ascunde leziuni grave. Medicii pun inclusiv depresia pe seama acestor lovituri ignorate.

Anita a dresat un cal, în centrul de echitaţie al familiei din Olanda, când animalul s-a împiedicat şi a căzut. Cu tot cu ea. Avea 22 de ani şi era studentă la Medicină veterinară. Lovitura la cap i-a schimbat toată viaţa.

Anita a dresat un cal, în centrul de echitaţie al familiei din Olanda

"Deci am leziuni cerebrale difuze şi o pareză a nervului trohlear, adică nervii care îţi controlează ochii. A schimbat fiecare aspect al vieţii mele. încă simt că pot face orice vreau, doar că trebuie să o fac într-o manieră diferită. Nu mai pot conduce o maşină, cineva trebuie să mă însoţească mereu. Am pierdut mulţi prieteni pentru că nu mai puteam face aceleaşi lucruri ca înainte.", spune Esra Anita Petronella de Ruiter, personaj, 31 ani.

Articolul continuă după reclamă

La 10 ani distanţă, Anita nu şi-a revenit complet. N-a renunţat însă la pasiunea pentru cai. Şi astăzi merge în competiţii cu acelaşi cal de pe care a căzut.

"Ce mi-a lipsit cel mai mult a fost cum să combin asta cu o viaţă normală şi totodată să-mi urmez visele.", adaugă Anita.

Acum, tânăra este neurocercetător coordonator la o universitate din Olanda şi îi ajută şi pe ceilalţi pacienţi care au aceeaşi problemă ca ea.

Lovitura la cap i-a schimbat toată viaţa

"Sunt implicată în câteva grupuri de Facebook pentru pacienţi. Şi uneori vorbim la telefon şi le împărtăşesc povestea mea Este pur şi simplu foarte dificil să găseşti singur aceste companii, să găseşti singur acei specialişti, acele spitale şi acele clinici. Pentru că există atât de multe opţiuni disponibile. Aşa că încerc să-mi împărtăşesc cunoştinţele. Împărtăşesc ce m-a ajutat pe mine.", mai precizează Anita.

Anual, în Europa, peste 2,5 milioane de oameni suferă un traumatism cranio-cerebral. 70.000 dintre ei mor. Chiar dacă principala cauză o reprezintă accidentele rutiere, riscul unor astfel de lovituri creşte în vacanţă, odată cu venirea verii.

Vara vine cu mai multă mişcare, sport şi aventură, dar şi cu mai multe accidente. O lovitură la cap ignorată după o căzătură pe bicicletă sau un impact la sport poate ascunde leziuni serioase. În România, anual, sunt raportate peste 60.000 de traumatisme cranio-cerebrale, iar medicii spun că multe încep de la incidente pe care oamenii le consideră minore.

"Dacă simţim că am fost loviţi chiar foarte tare şi la cel mai mic semn de tulburare de memorie sau dureri de cap, migrene, e bine să ne căutăm.", spune o persoană.

O săritură în apă, o căzătură cu bicicleta, o lovitură la fotbal sau o alunecare pe munte. Oricât de banale ar părea la început, medicii avertizează: unele lovituri la cap pot ascunde leziuni grave, ale căror efecte nu se văd însă pe loc.

"După un traumatism nu deosebit de serios putem avea inflamaţie şi un proces inflamator la nivelul sistemului nervos central chiar şi după 18 ani de la traumatism. Iar depresia se încadrează în categoria acestor manifestări. Şi de obicei se instalează mai târziu, după mai multe luni sau chiar ani. Există unele persoane vulnerabile: chiar şi traumatismele uşoare pot provoca în timp tulburări absolut serioase de personalitate şi comportament, omul nu mai este acelaşi cum îl ştiai şi nu ştii de ce.", explică prof. dr. Dafin Mureşanu, neurolog.

Care sunt simptomele care ar trebui să ne trimită urgent la spital

Vărsăturile repetate, pierderea cunoştinţei, convulsii, sângerări din urechi şi nas sau o pupilă mărită. Ca să nu ajungem acolo, sunt însă câteva reguli de care trebuie să ţinem cont pentru a ne proteja în timpul activităţilor de vară.

"În general la sporturile de apă folosim cască de protecţie şi vestă de salvare. vesta de salvare poate fi şi o vestă de protecţie pentru impact. Putem practica kitesurfing şi surfing; la ambele sporturi recomand purtarea căştii deoarece te poţi lovi în plăcile de kite sau în pietrele de lângă. Se pot întinde ligamentele la genunchi, 80% dintre accidente se întâmplă la lansare şi aterizare, adică pe uscat. majoritatea persoanelor care au păţit ceva nu au respectat regulile de siguranţă învăţate în şcoală.", spune Andrei Damian, instructor kitesurfing.

În plus, la plajă, nu sări de pe stânci sau pontoane, pentru că apa poate fi foarte mică şi există riscul să te loveşti de pietre. Atenţie şi la stâncile alunecoase de pe mal. Asigurarea de călătorie este o plasă de siguranţă în caz de accident. Un traumatism cranio-cerebral necesită transport rapid la spital, investigaţii scumpe şi medici specialişti. Fără o asigurare potrivită, costurile medicale în străinătate pot fi uriaşe.