O maşină a luat foc pe DN5 în zona localității Daia. Şoferiţa a reuşit să iasă la timp

Incident în trafic, pe DN5, în zona localității Daia, din judeţul Giurgiu. O maşină a luat foc pe pod, spre sensul de mers spre Bucureşti. Şoferinţa a reuşit să iasă la timp.

Conducătoarea auto a oprit maşina când a văzut că de la motor a început să iasă fum. A coborât din autoturism, iar la scurt timp acesta a fost cuprins de flăcări. Până la sosirea pompierilor, mai mulți participanți la trafic au încercat să stingă incendiul, însă fără rezultat.

Un scurtcircuit, posibilă cauză

Pentru a ajunge la locul intervenției, pompierii au fost sprijiniți de polițiști, întrucât traficul era blocat pe sensul de mers către Capitală. La sosirea echipajului, autoturismul ardea în proporție de aproximativ 90%.

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Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit.