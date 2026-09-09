A fugit din maşina Poliţiei în drum spre spital. Şofer băut, reţinut după ce ar fi lovit şi ameninţat un agent

Scene tensionate în Dâmboviţa, după ce un şofer de 45 de ani, oprit de poliţişti în trafic, a refuzat testarea cu aparatul alcooltest. În drum spre spital, unde urma să îi fie recoltate probe biologice, bărbatul ar fi devenit violent, a fugit din autospeciala Poliţiei, iar în timpul urmăririi ar fi lovit un agent şi l-ar fi ameninţat cu moartea. Suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Agent de la Poliţia Rutieră în timpul unui control - Shutterstock | Imagine ilustrativă

"Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, la data de 7 septembrie, în jurul orei 22:15, poliţiştii au oprit pentru control, în localitatea Iazu, un autoturism condus de un bărbat, de 45 de ani, din aceeaşi localitate. Poliţiştii i-au solicitat şoferului testarea cu aparatul alcooltest, moment în care acesta ar fi refuzat, fiind însă de acord cu prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii existenţei sau inexistenţei alcoolului în organism", au precizat reprezentanţii IPJ Dâmboviţa.

În drum spre spital, bărbatul a devenit violent şi a fugit din autospeciala de Poliţie, scrie Agerpres.

"Pe traseul spre unitatea spitalicească, bărbatul ar fi manifestat un comportament violent faţă de poliţişti şi ar fi coborât din autospecială, fără permisiune, cu intenţia de a se sustrage recoltării de probe biologice. Poliţiştii au procedat la urmărirea acestuia, în scopul interceptării şi imobilizării, însă bărbatul l-ar fi agresat fizic pe unul dintre poliţişti şi l-ar fi ameninţat cu suprimarea vieţii", anunţă IPJ Dâmboviţa.

Articolul continuă după reclamă

Cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore, iar pe parcursul zilei de miercuri va fi prezentat magistraţilor în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Bărbatul este cercetat în cadrul unui dosar penal întocmit pentru comiterea infracţiunilor de ultraj şi refuzul de la prelevarea de mostre biologice.