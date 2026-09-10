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Foto Angajații Oil Terminal, în grevă de avertisment. Sindicaliștii cer salarii mai mari cu 6,5%

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Editor Andreea Filip | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.09.2026, 12:33 | Modificat la 10.09.2026, 12:35

Angajații companiei de stat Oil Terminal, operatorul terminalului petrolier din Portul Constanța, se află miercuri în grevă de avertisment, după ce conducerea companiei ar fi refuzat solicitarea sindicaliștilor privind o majorare salarială de 6,5%.

Protestul are loc miercuri, 10 septembrie, între orele 11:00 și 13:00, timp în care angajații întrerup activitatea. Acțiunea reprezintă primul pas al sindicaliștilor, care se pregătesc de grevă.

Sindicatul solicită o creștere salarială de 6,5%, despre care reprezentanții angajaților spun că este mai mică decât rata inflației. Conducerea Oil Terminal ar fi refuzat însă această majorare.

Compania este controlată de statul român, prin Ministerul Energiei, care deține 87,7% din capital.

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Protest în plină criză energetică

Greva de avertisment are loc într-un moment sensibil pentru sectorul energetic, pe fondul crizei energetice și al majorărilor repetate ale prețurilor carburanților.

Oil Terminal operează terminalul petrolier din Portul Constanța, infrastructură strategică pentru recepția, depozitarea și livrarea produselor petroliere.

Andreea Filip
Andreea Filip

Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile

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