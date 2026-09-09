Paris, "oraşul luminilor", fierbe în aşteptarea mega-concertelor lui Celine Dion. Primul este programat sâmbătă seara. Până atunci, admiratorii cântăreţei aleargă după produse ediţie limitată cu fotografia, numele sau iniţialele artistei. Iar reţele de socializare s-au umplut de fani care se filmează în timp ce îi cântă marile hituri.

De două săptămâni, febra Celine Dion a cuprins Parisul. Oraşul s-a umplut de afişe, dar şi de produse cu numele ei. În celebrele galerii La Fayette, preţul unui tricou personalizat ajunge şi la 125 de euro. Dar fanii îşi pot adăuga în colecţie şi şosete cu sclipici însoţite de mesajul "Merg şi eu unde mergi tu".

Sesiunea de shopping se încheie la cofetărie. Macarons sub forma unor lingouri de aur se vând în pachete de 4 sau 8 bucăţi. Cele mai scumpe costă 38 de euro. Delicatesele sunt pregătite cu aromele preferate ale cântăreţei - caramel sărat, pralină de fistic, cuișoare și scorțișoară sau ulei de măsline cu infuzie de mandarină și apă de castravete.

De sosirea divei în oraş profită însă şi hotelurile, care sunt aproape de capacitate maximă. Iar specialiştii estimează că fiecare turist va cheltui în jur de 1.500 de euro, cu tot cu bilete. Cei care nu au prins unul, improvizează propriul show.

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Revenită pe scenă după şase ani de absenţă, Celine Dion va susţine 16 showuri în Paris, între 12 septembrie şi 17 octombrie. Alte 10 show-uri Celine Dion au fost anunţate pentru luna mai a anului viitor. ​