Trei tineri americani fără experiență în alpinism au cerut ajutorul inteligenței artificiale pentru a-și organiza ascensiunea pe Mount Shasta, California. Gemini le-a recomandat traseul, echipamentul, cantitatea de hrană și apă și timpul necesar pentru a ajunge la peste 4.300 de metri. În teren, însă, planul s-a dovedit mult prea optimist, iar excursia s-a încheiat cu o intervenție a salvamontiștilor.

Pățania prin care au trecut 3 tineri care și-au planificat excursia cu Gemini pe un munte de peste 4.300 metri - Sursa: Profimedia

Fără experiență serioasă în ascensiuni montane, aceștia au apelat la Gemini, chatbotul dezvoltat de Google, înainte de a porni spre vârful Mount Shasta, unul dintre cei mai înalți munți din California, cu o altitudine de peste 4.300 de metri, relatează Corriere della Sera.

Tinerii au vrut să știe care este traseul potrivit, ce echipament ar trebui să aibă, câtă apă și hrană să ia cu ei și, mai ales, cât timp le-ar lua să ajungă la destinație și să se întoarcă.

Răspunsurile primite de la AI nu au fost însă suficiente pentru realitatea din teren.

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Muntele a avut "alte planuri" cu cei trei tineri americani

Cei trei și-au instalat tabăra la aproximativ 2.560 de metri altitudine și au pornit spre vârf la ora 3 dimineața.

Planul era să facă ascensiunea într-o singură zi. Și-au lăsat corturile în zona împădurită și au plecat cu rucsacuri de zi, urmând să se întoarcă seara la tabără.

Problema a apărut pe măsură ce traseul a devenit tot mai dificil.

În loc să ajungă la vârf într-un interval care să le permită coborârea înainte de lăsarea întunericului, cei trei au atins destinația abia în jurul orei 19.00.

Era deja prea târziu.

Cu toate acestea, au început coborârea pe întuneric.

S-au rătăcit și au ajuns într-un canion

În timpul coborârii, tinerii au cerut ajutorul biroului șerifului din comitatul Siskiyou. În încercarea de a găsi drumul corect, au părăsit traseul principal și au ajuns într-un canion.

Situația s-a agravat după ce unul dintre ei a căzut într-o zonă foarte abruptă și și-a accidentat genunchiul.

Cei trei nu au mai putut continua deplasarea în siguranță și au fost nevoiți să petreacă noaptea pe munte.

În dimineața următoare, rangerii Serviciului Forestier i-au localizat. Voluntarii echipei de salvare montană au intervenit și i-au ajutat să găsească drumul înapoi.

Recomandările primite de la inteligența artificială ridică semne de întrebare

Excursia care trebuia să dureze câteva ore se transformase astfel într-o operațiune de salvare.

Unul dintre cele mai controversate aspecte ale cazului îl reprezintă recomandările primite de la inteligența artificială.

Potrivit autorităților, Gemini le-ar fi recomandat tinerilor să ia mai puțină apă și hrană decât era necesar pentru o asemenea ascensiune.

Și estimarea privind durata traseului s-a dovedit problematică. Urcarea fusese calculată la aproximativ opt ore, însă în realitate lucrurile au stat cu totul altfel.

După ce grupul a pierdut traseul și a fost nevoit să rămână peste noapte pe munte, excursia de o zi s-a transformat într-o aventură de mai multe zile.

Tinerii au folosit și AllTrails pentru a identifica traseul.

Ruta Clear Creek către Mount Shasta este însă catalogată drept dificilă, fiind destinată excursioniștilor cu experiență și pregătire pentru teren solicitant.

Informațiile disponibile pentru traseu menționează, printre altele, acoperirea de rețea sporadică, posibilitatea existenței zăpezii până în timpul verii și zone cu grohotiș la altitudine. În anumite condiții, traseul poate necesita echipament special, inclusiv colțari și piolet.

Platforma recomandă, de asemenea, o documentare atentă înainte de parcurgerea traseului.

Cu alte cuvinte, datele despre dificultatea traseului existau. Problema a fost că acestea nu au fost suficiente pentru a împiedica grupul să continue ascensiunea atunci când condițiile au devenit nefavorabile.

La aproximativ 3.900 de metri altitudine, cei trei au întâlnit două grupuri de alpiniști.

Primii i-au sfătuit să renunțe și să se întoarcă. Al doilea grup i-a încurajat însă să continue.

Pentru niște excursioniști fără experiență, mesajele contradictorii au complicat și mai mult situația.

În cele din urmă, tinerii au continuat până la vârf, dar au ajuns acolo atât de târziu încât coborârea s-a desfășurat pe întuneric.

Cazul a stârnit reacții ironice și critice în comunitățile americane de pasionați ai muntelui. Mulți au atras atenția asupra lipsei de pregătire a celor trei și asupra pericolului de a trata recomandările unui chatbot ca pe un plan de expediție.

Există însă și o altă perspectivă: inteligența artificială ar fi făcut recomandările pornind de la parametrii pe care i-a primit, iar timpul mult mai lung petrecut pe traseu ar fi putut fi influențat și de condiția fizică a tinerilor sau de dificultățile întâlnite în timpul ascensiunii.

Problema esențială rămâne însă aceeași: un chatbot nu poate vedea condițiile reale de pe munte și nu poate înlocui experiența unui alpinist sau evaluarea făcută de profesioniști.