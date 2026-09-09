Descinderi ale mascaţilor după vacanţe ratate pentru zeci de familii din Mureş. Oamenii au plătit concedii în străinătate, dar îl acuză pe administratorul agenţiei de turism că le-a cheltuit banii şi nu le-a făcut rezervări. Poliţiştii l-au reţinut în urmă cu puţin timp şi estimează paguba la aproape 250.000 de lei.

Agenţia de turism le-a inspirat încredere clienţilor, mai ales că avea sediul în centrul oraşului Târgu Mureş. Astăzi, însă, au vizitat-o poliţiştii după ce au primit 34 de plângeri. "În ianuarie 2026 am ales un pachet turistic privind o vacanţă în străinătate, fapt pentru care am plătit un avans de 5.000 de lei. În iulie am revenit, am plătit diferenţa de bani 9.660 de lei. Înainte cu o săptămână de a pleca în vacanţă le-am sesizat de faptul că nu am primit niciun apel. Ni s-a spus că există o mică problemă, dar să stăm liniştiţi că se va rezolva", spune unul dintre păgubiţi.

Ancheta a început după ce un păgubit a făcut plângere la Protecţia Consumatorului

Problema s-a dovedit, însă, foarte mare. Familiile nu au mai plecat în vacanţă, iar administratorul agenţiei le-a şi explicat de ce. "A recunoscut faptul că nu a făcut rezervarea, motivând că printr-o eroare a agenţiei nu au făcut plata la timp, fapt pentru care hotelul şi societatea de transport au anulat rezervarea", spune unul dintre păgubiţi. Mascaţii au făcut astăzi patru percheziţii şi l-au dus la audieri pe administratorul agenţiei de turism. "Activitățile sunt desfășurate în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune și vizează în principal documentarea activității infracționale, precum și descoperirea și ridicarea mijloacelor de probă relevante pentru cauză", a declarat Alexandra Luca, purtatorul de cuvant IPJ Mures.

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Ancheta a început după ce un păgubit a făcut plângere la Protecţia Consumatorului luna trecută şi i-a îndemnat pe cei aflaţi în situaţia lui să îi urmeze exemplul. Aproape toate familiile care au rămas fără vacanţă şi-au primit banii înapoi. Apetitul pentru vacanţe în străinătate este în continuare ridicat. Aproape 1.500.000 de turiști pleacă anual în sejururi cumpărate de la agenţii de turism. Ca să nu avem surprize neplăcute, este bine să citim recenziile turiştilor şi să verificăm la Asociaţia Agenţiilor de Turism dacă firma a fost reclamată de clienţi pentru diferite abateri.