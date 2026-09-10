Foști militari SAS ar fi antrenat soldați ruși în tabere private din Bulgaria și Serbia

Foști soldați din trupele speciale britanice SAS și din alte țări occidentale ar fi antrenat soldați ruși în tabere private de pregătire de luptă din Bulgaria și Serbia, chiar şi după invadarea Ucrainei în 2022, dezvăluie The Telegraph, citând o notă internă asociată rețelei Five Eyes.

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Veterani SAS antrenează ruși să lupte în Ucraina, reiese dintr-un document intern destinat serviciilor secrete australiene, scurs în presă și obținut de The Telegraph.

Nu este clar cine a întocmit nota internă, însă memo-ul era destinat agențiilor de informații din rețeaua Five Eyes, o alianță de cooperare în domeniul informațiilor între SUA, Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă.

Documentul a concluzionat, cu "un grad ridicat de încredere", că foşti militari occidentali, veterani, au fost recrutați pentru a instrui cetățeni ruși, precum și militari "aflați în serviciu activ".

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Nota internă a fost pregătită pentru ASIS, serviciul australian de informații externe, în urma unor interviuri cu trei foști soldați australieni care susțin că au fost abordați pentru a lucra ca instructori.

Principala tabără de antrenament menționată în documentul scurs este Alfa-Metal, o companie de instrucţie militară, din Mejdeni, în nordul Bulgariei, care oferă cursuri în stilul forțelor speciale, la un cost de 4000 de euro de persoană, și care avea pe site-ul său însemnele SAS (Special Air Service, trupele speciale).

Potrivit notei citate, compania angajează ca instructori foști militari din trupele speciale britanice SAS, din Regimentul de Comando al armatei australiene, din forțele de poliție americane și din trupele speciale Navy SEALs ale Marinei SUA. Printre clienții vizați sunt membri ai companiilor militare private, gărzi de corp și echipe private de securitate ale unor companii.

Documentul susține că, din 2022, când Rusia a invadat Ucraina, taberele private de pregătire din Europa au continuat să accepte cetățeni ruși la cursuri care includ "tehnici avansate de luptă la mică distanță".

Alfa-Metal apare promovată pe site-ul oficial al Alfa Region, o companie rusească de securitate privată cu sediul la Sankt Petersburg. Alfa Region face referire online la cursuri pentru contractori militari privați și la instructori cu "experiență vastă în forțele speciale și unitățile de poliție din Bulgaria, Statele Unite, Rusia, Grecia, Israel și Ucraina".

Contactată de publicaţia britanică, Alfa-Metal a negat toate acuzațiile și susține că nu a mai instruit cetățeni ruși de la începutul invaziei ruse în 2022 și că nu a angajat niciodată veterani SAS.

Centrul de pregătire a negat, de asemenea, orice legătură cu Alfa Region, dar, presat de jurnaliștii britanici, a confirmat că a avut în trecut "contacte profesionale" cu această companie.

Surse de rang înalt din cadrul SAS au respins și ele categoric acuzaţiile, motivând că această comunitate a veteranilor este suficient de restrânsă și s-ar fi aflat despre astfel de activități.

"SAS este o comunitate mică, iar oamenii vorbesc. Am şti dacă cineva ar face asta. Aș fi extrem de surprins și profund dezamăgit dacă ar exista persoane care fac acest lucru. Sunt aproximativ 5000 de veterani SAS, dar alți 25.000 de oameni pot pretinde cu usurinţă că au făcut parte din regiment pentru că dă bine în CV. Sunt foarte mulți mincinoși", a declarat o sursă de rang înalt din SAS

Documentul scurs în presă este anchetat în prezent de serviciile secrete australiene.