Un fragment de dronă a fost găsit pe plaja din Corbu. Militarii l-au neutralizat

Un fragment de dronă a fost găsit pe plaja de la Corbu. Specialiștii MApN au declarat că nu avea încărcătură explozivă și l-au neutralizat la faţa locului.

Autorităţile au fost alertate, joi, de persoanele aflate pe plajă, că un fragment de dronă a fost adus de valuri pe ţărm. În urma primelor cercetări, fragmentul respectiv nu conţine material exploziv.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că, joi, o echipă EOD din cadrul Forţelor Navale Române s-a deplasat în zona plajei de la Capu Midia pentru verificarea unor resturi de dronă aeriană.

”În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă. Acestea au fost neutralizate la faţa locului, în jurul orei 9.30. Resturile de dronă fuseseră semnalate în zona plajei miercuri, 9 septembrie, în jurul orei 20.00. Din cauza lăsării întunericului, s-a decis izolarea zonei, intervenţia fiind amânată pentru această dimineaţă”, au afirmat reprezentanţii MApN.

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Mai multe astfel de fragmente de dronă au fost descoperite în ultimele săptămâni pe mai multe plaje de pe litoral. Un astfel de fragment, care conţinea material exploziv, a fost detonat în condiţii de siguranţă pe plaja de la Olimp.