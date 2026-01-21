Încă o pierdere pentru Klaus Iohannis! Fiscul a câştigat în primă instanţă şi cealaltă jumătate a casei pentru care fostul preşedinte trebuie să plătească despăgubiri statului. Inspectorii ANAF l-au executat silit şi cer aproape cinci milioane de lei. Klaus Iohannis află mâine dacă statul îi pune sechestru pe avere.

Judecătorii au constatat că prietena din America a soţilor Iohannis nu avea drept de proprietate asupra jumătăţii de casă pe care a vândut-o fostului cuplu prezidenţial. Anul trecut, Fiscul a preluat jumătate din clădirea din centrul Sibiului pentru că partea de imobil nu a fost revendicată de niciun moştenitor.

"Una din achizițiile foarte bune, recunosc că a fost de la o cunoștință care moştenise casa. Am cumpărat jumătate de la el, pe o sumă modică", a declarat Klaus Iohannis, fost preşedinte al României.

Casa, închiriată timp de 16 ani ca și cum ar fi fost integral a sa

Klaus Iohannis a închiriat 16 ani casa unei bănci ca şi cum i-ar fi aparţinut integral.

"Am reușit să închiriem în condiții extrem de avantajoase un spațiu din acel imobil. Atât de avantajoase încât din banii de chirie obţinuţi de acolo am reușit să achiziţionez următoarele imobile", a mai spus fostul şef al statului.

Cuplul prezidenţial a fost de acord cu greu să predea statului partea lor de imobil şi au fost într-un final executaţi silit. Conform unor surse Observator, soţii Iohannis a spus că au pierdut cheia aşa că inspectorii au fost nevoiţi să spargă yala. Fiscul i-a cerut 4.000.700 de lei, echivalentul chiriei încasate ilegal plus penalizări.

Sechestru pe averea fostului președinte

"Sunt convins că va recupera banii. A fost o chestie pe care nu trebuia să o ducă mai departe. "Măi, nu trebuie să încasez că nu e a mea", a transmis o persoană.

"Adică cum, noi ăştia muritori de rând imediat… şi el, a fost şeful statului, din contră, trebuie să dea exemplu", a continuat altcineva.

"Eu cred că până la urmă o să îşi recupereze banii pentru că statutul lui de preşedinte o să îşi pună cuvântul şi cred că o să îi fie dânsului jenă să nu o facă", a precizat un alt cetăţean.

ANAF a cerut sechestru pe averea fostului preşedinte ca să recupereze banii. Respinsă iniţial de Tribunalul Sibiu, cererea a ajuns la Curtea de Apel, iar judecătorii ar trebui să dea mâine verdictul. Ultima declaraţie de avere arată că soţii Iohannis deţin trei case şi trei apartamente la Sibiu. Experţii imobiliari evaluează averea lor la aproape 2.000.000 de euro.

