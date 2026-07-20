După o perioadă prelungită de caniculă care a afectat mare parte din Europa, un val de aer rece aduce o schimbare semnificativă a vremii în Europa Centrală și de Est, inclusiv în România. Temperaturile vor coborî spre valori apropiate de normalul perioadei, iar în unele regiuni vor fi chiar cu 4 până la 8 grade Celsius sub media climatologică.

Se schimbă radical vremea în România. Un val de aer rece ajunge în Balcani. Cât vor scădea temperaturile - Sursa: Profimedia

Potrivit Severe-Weather, schimbarea este determinată de o reorganizare a circulației atmosferice la altitudine. O dorsală de presiune ridicată deasupra Atlanticului favorizează pătrunderea unei mase de aer rece din nordul Europei, în timp ce un sistem de presiune joasă se extinde spre estul continentului, împingând frontul rece către Balcani și zona Mediteranei de Est.

Temperaturile scad semnificativ în Europa Centrală și de Est

Începând din a doua parte a săptămânii, maximele diurne vor coborî sub pragul de 30 de grade Celsius în numeroase țări din Europa Centrală și Balcani. În România, Polonia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Croația și Slovenia, vremea va deveni considerabil mai răcoroasă față de zilele precedente, marcate de temperaturi extreme și nopți tropicale.

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Meteorologii estimează că până joi valorile termice vor fi cu 4-8 grade Celsius sub media obișnuită pentru sfârșitul lunii iulie, iar în sudul Balcanilor și în Grecia abaterea negativă ar putea ajunge la 10-12 grade Celsius.

Pentru marile orașe, răcirea va aduce un respiro important după săptămâni în care clădirile și infrastructura urbană au acumulat cantități mari de căldură.

Nopți mai răcoroase și vânt puternic

Pe lângă scăderea temperaturilor din timpul zilei, diminețile și nopțile vor deveni mult mai răcoroase. În multe zone din Europa Centrală și de Est, minimele vor coborî spre 10-15 grade Celsius, oferind condiții favorabile pentru răcirea locuințelor după perioada de caniculă.

În același timp, diferențele de presiune dintre vestul și estul continentului vor intensifica vântul în intervalul miercuri-sâmbătă, contribuind la menținerea unei senzații de răcoare.

Valul de aer rece aduce și furtuni

Înaintarea masei de aer rece va intra în conflict cu aerul foarte cald rămas deasupra Mediteranei centrale și a sudului Balcanilor. Acest contrast termic va favoriza dezvoltarea unor furtuni puternice începând de miercuri și până vineri, în special în Italia, Grecia și statele din sudul Peninsulei Balcanice.

Local, sunt posibile ploi torențiale, intensificări ale vântului și descărcări electrice, iar precipitațiile vor aduce o ameliorare temporară a secetei în unele regiuni.

Deși vremea va deveni mai răcoroasă, specialiștii avertizează că riscul de incendii de vegetație va continua să fie ridicat. Aerul va rămâne uscat, iar vântul va favoriza propagarea rapidă a eventualelor focare, în special în sudul Europei.

În timp ce Europa Centrală și Balcanii beneficiază de această răcire, sud-vestul continentului rămâne sub influența aerului tropical. În Spania și Portugalia temperaturile vor continua să depășească frecvent 40 de grade Celsius, iar valul de căldură se va menține și în perioada următoare.

Pentru România și cea mai mare parte a Europei Centrale, schimbarea de circulație atmosferică aduce însă o pauză binevenită după unul dintre cele mai intense episoade de caniculă ale verii, cu temperaturi mai suportabile și condiții apropiate de normalul climatologic pentru această perioadă.