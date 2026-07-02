Războiul din Ucraina, mai sângeros decât Bătălia de la Stalingrad: "2 milioane de morți de ambele părți"

Războiul din Ucraina a provocat peste două milioane de victime militare de ambele părți, potrivit unui bilanţ actualizat al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. Rusia ar fi suferit cele mai mari pierderi, cu aproximativ 1,4 milioane de militari uciși, răniți sau dispăruți.

Groapa făcută de o rachetă rusească lângă un bloc din Kiev, 2 iulie 2026 - Profimedia

Cercetarea realizată de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) estimează că Rusia a înregistrat 1,4 milioane de victime, militari uciși, răniți și daţi dispăruți. Este un bilanț uluitor, echivalent cu aproximativ 1% din populația țării, relatează CNN.

Pierderile nu sunt distribuite uniform în Rusia, regiunile mai sărace și minoritățile etnice sunt cele mai afectate. Presa rusă de opoziție scrie tot mai des despre sate mici și izolate, unde populația masculină este aproape complet dispărută.

Potrivit studiului, Moscova nu mai reușește în prezent să recruteze noi militari în același ritm în care îi pierde. "Cifrele sunt uluitoare. Numărul rușilor morți în Ucraina este de peste patru ori mai mare decât totalul pierderilor americane din toate războaiele purtate după Al Doilea Război Mondial și de peste nouă ori mai mare decât totalul pierderilor sovietice și rusești din toate conflictele de după Al Doilea Război Mondial", au precizat autorii studiului Seth G. Jones și Riley McCabe.

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În același timp, se estimează că Ucraina a înregistrat între 525.000 și 625.000 de victime, dintre care între 125.000 și 150.000 de morți.

Bilanţul real al războiului rămâne un mister şi la 4 ani de la declanşarea sa. Nici Rusia, nici Ucraina nu publică date oficiale privind pierderile. Cele mai recente date publicate de CSIS sunt însă, în linii mari, în concordanță cu estimările autorităţilor occidentale.

Studiu: Războiul devine mult mai costisitor pentru Rusia decât pentru Ucraina

Autorii studiului susţin că, din perspectiva pierderilor, războiul devine mult mai costisitor pentru Rusia decât pentru Ucraina. Potrivit lor, raportul victimelor a ajuns în acest an de aproape opt la unu, ceea ce înseamnă că, pentru fiecare militar ucrainean ucis, rănit sau dispărut, există opt victime în rândul trupelor ruse.

Comparativ, în primii ani de conflict, raportul era două-trei victime din rândul ruşilor la fiecare pierdere a ucrainenilor. Cercetătorii spun că această creștere recentă se datorează progreselor făcute de Kiev în domeniul dronelor. Concret, ucrainenii au extins aşa-numita "kill zone" sau "zonă de ucidere". Este aria din jurul liniei frontului care a ajuns atât de saturată de drone, încât este aproape imposibil ca trupele ruse să pătrundă.

"Strategia de apărare în adâncime a Ucrainei s-a dovedit eficientă în uciderea și rănirea militarilor ruși, precum și în limitarea manevrelor ruşilor", susţin autorii.

Totuși, aceștia au precizat că există și alte motive pentru pierderile ridicate ale Rusiei, precum "strategia de uzură, incapacitateade a desfășura eficient operațiuni combinate și acțiuni militare coordonate, tacticile și instruirea slabe, corupția și moralul scăzut".

Indiferent de cauze, datele conturează un tablou îngrozitor: la două milioane de victime în total, războiul din Ucraina a depășit cel mai probabil bătălia de la Stalingrad, considerată cea mai sângeroasă confruntare din istorie, concluzionează CNN.