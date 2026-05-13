Moda băuturilor fără alcool se extinde impulsionată de tinerii din generaţia Z, pasionaţi de o viaţă sănătoasă. În plus, trei din 10 oameni atraşi de aceste licori cred că îi ajută să facă impresie bună în faţa socrilor. Cocktailurile şi berile non-alcoolice sunt în topul preferinţelor.

Cererea pentru băuturi fără alcool a crescut cu 20% în ultimii ani. Unii le beau când au drumuri de făcut cu maşina, alţii la un pahar de vorbă cu prietenii.

"Îmi plăcea mai mult gustul. Şi la vin, cocktailuri, nu mă interesa dacă are alcool sau nu. Te umflă, te îmbătrâneşte, îţi apar riduri.", spune un tânăr.

"Nu beau deloc băuturi alcoolice! Pentru un stil de viaţă sănătos!", adaugă un alt tânăr.

Sociologii au aflat de ce generaţia Z, tinerii între 15 şi 29 de ani, preferă tot mai mult băuturile fără alcool.

"Funcţionează ca un camuflaj social - fie atunci când ies în oraş, fie când se întâlnesc cu familia dar nu vor să arate că le place să consume băuturi alcoolice.", explică Dan Petre, sociolog.

"Apă minerală de cele mai multe ori! Majoritatea prietenilor mei când ieşim pe afară nu consumă aşa mult alcool!", spune un alt tânăr.

Acesta este un gin tonic fără alcool. Miroase şi arată exact ca unul clasic, dar îl putem consuma când suntem cu maşina de exemplu. Avem şi variantă cu prosecco fără alcool - un hugo care ne costă 45 de lei în acest bar.

Diferenţele de preţ dintre cocktailurile cu alcool şi cele fără alcool sunt mici, de regulă, în localurile din marile oraşe.

"Lipsa tăriei, scade puţin din preţul băuturii. Un spritz fără alcool, mohito fără alcool sau limonade.", explică Mihai, barman.

"Am avut o creştere a TVA-ului de la 9 la 19% urmată de 21%, am avut o introducere a accizei pe zahăr care a crescut de trei ani în ultimul an şi jumătate, plus alte costuri naturale.", spune Dragoş Mănescu, director executiv Asociaţia Băuturilor Răcoritoare.

Tot mai căutate sunt şi băuturile slab alcoolizate cu care barurile îşi extind meniurile. Berile, de exemplu, au alcool sub jumătate faţă de variantele clasice.

"Radlerul sau un cocktail cu un vermut care nu are un procent de alcool atât de mare cum are un spirtos, 40%. E un trend şi lumea cere din ce în ce mai mult astfel de băuturi.", precizează Bogdan Bazaoache, proprietar berărie.

În paralel, consumul de bere şi vin înregistrează scăderi mari. La nivel mondial, consumul de vin este la cel mai scăzut nivel din ultimii 60 de ani.

