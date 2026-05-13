Video Jandarm decorat pentru merite deosebite, condamnat după ce şi-a violat fiica vitregă timp de doi ani

De la onoruri militare, la cătuşe. Un fost jandarm, decorat în trecut de fostul preşedinte Traian Băsescu, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru viol comis asupra fiicei sale vitrege, o copilă de 13 ani. Reacţia mamei este îngrozitoare, femeia şi-a luat fiica la bătaie în momentul în care a încercat să-i ceară ajutorul.

de Bogdan Dinu

la 13.05.2026 , 19:58
Judecătorii i-au dat fostului subofiţer de la jandarmerie condamnarea maximă pentru viol. 12 ani de închisoare. Individul și-a violat fiica vitregă timp de doi ani. Copila avea pe atunci doar 13 ani și a încercat să-i ceară ajutorul mamei. Femeia nu doar că nu a făcut nimic, dar şi-a luat copilul la bătaie când a aflat ce s-a întâmplat.

Între ororile comise în spatele uşilor închise şi profilul public e o dicrepanţă uriaşă. Jandarmul a fost decorat în 2014 de președintele Traian Băsescu pentru merite deosebite. Procurorii au demonstrat faptul că subofițerul s-a folosit tocmai de statutul militar ca să o intimideze pe victimă şi să se asigure că abuzurile rămân secrete. Bărbatul a negat până în ultimul ceas acuzaţiile.

"A fost o expertiză psihologică făcută aiurea, care s-a dovedit. E o acuzaţie urâtă", a declarat jandarmul.

"Faptele au fost săvârşite pe o perioadă destul de lungă, din noiembrie 2020, până în septembrie 2022. Mama fetei a fost şi ea trimisă în judecată pentru complicitate la fapta inculptatului. Din complicitate la viol s-a schimbat încadrarea în infracţiunea de nedenunţare", a subliniat George Nica, prim procuror adjunct al Parchetului Militar. 

Fata are acum 19 ani. Mama ei a scăpat fără pedeapsă, doar cu o amendă penală de 8.000 de lei.

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

