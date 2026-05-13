Lipsa de experienţă la volan combinată cu mania vitezei au adus moartea pentru doi tineri din Vrancea, arşi de vii în maşina lor care s-a făcut praf într-un accident. Alţi doi pasageri au fost salvaţi în ultima clipă din flăcări. Martorii le-au spus poliţiştilor că şoferul făcea întrecere cu un prieten şi a scăpat automobilul de sub control.

Captivi în maşina cuprinsă de flăcări, şoferul, un tânăr de 22 de ani şi prietena lui în vârstă de 20 de ani nu au putut fi salvaţi. Pe bancheta din spate stăteau doi amici de-ai lor cam de aceeaşi vârstă. Automobilul a luat foc după ce s-a lovit în plină viteză de un cap de pod într-o curbă.

"Venea deja în derapaj, supravirase, nu mai era nicio şansă să o redreseze și s-a oprit aici. Părerea mea e că făceau întrecere. Au venit fix unul după altul", a povestit un martor.

Alex şi Miruna au rămas blocaţi în capcana de foc. A fost imaginea cutremurătoare pe care prietenii victimelor, aflaţi în maşina din spate, au văzut-o.

"Impactul a fost atât de puternic din cauza vitezei încât partea din faţă a mașinii nu mai există, iar restul a ars complet în urma incendiului", transmite Adrian Obreja, reporter Observator.

Cei doi tineri salvaţi de martori erau în pragul comei când a ajuns ambulanţa. Medicii i-au dus direct la Terapie Intensivă.

"Ambii în şoc traumatic, prezentând multiple traumatisme şi fracturi. Fata a fost trimisă cu elicopterul la secţia de terapie Floreasca. Băiatul a fost de asemenea stabilizat, se află în blocul operator", a declarat Alina Cosma, purtător de cuvânt spital.

Localnicii se tem acum că tragedia de pe şoseaua aflată la câțiva kilometri de Focşani se poate repeta oricând.

"Este un drum judeţean care încă nu este recepționat... da. Se circulă cu viteză chiar de multe ori excesivă. Am mai adus chiar și la poliție acest aspect, au mai venit cu radarul", a precizat Viorel Mârza, primarul comunei Vârteşcoiu.

Statisticile arată aproape un sfert dintre accidentele grave sunt provocate de şoferi tineri, până în 30 de ani, şi fără experienţă la volan, care conduc maşini puternice.

