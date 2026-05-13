Fanii Metallica vibrează în aşteptarea concertului-eveniment. Peste 50 de mii de oameni au cumpărat bilete pentru show-ul din această seară de pe Arena Naţională. Mulţi nu au mai avut răbdare şi au veni cu şase-şapte ore înainte la stadion. În acest timp, solistul trupei Metallica şi logodnica lui, au luat la pas oraşul, au vizitat un anticariat şi au testat mâncarea românească într-un restaurant.

"Îl aştept ca pe darul vieţii, sunt sufletul nostru demult.", spune un fan.

"Am crescut cu Metallica, am crescut pe muzica lor.", adaugă un alt fan.

Fanii Metallica îşi trăiesc visul: îşi văd idolii în concert la Bucureşti. Au venit cu pancarte, tricouri inscripţionate, geci de piele, ciocate şi cu chef de dans. Au stat la cozi ca să intre pe stadion.

"E un eveniment o dată în viaţă. Sufletul rock-ului.", precizează alt fan.

Fan: De-o viaţă, cu ea m-am născut.

Reporter: Cât aţi dat pe bilete?

Fan: 2.500, la experienţă îmbunătăţită. Sper să mă întâlnesc şi cu ei.

" Am venit la concert cu gândul de a mă distra şi de a prinde pene şi beţe. Am mai fost acum 2 ani în Varşovia şi sper să fie la fel de mişto ca atunci. Din cauza părinţilor, au avut o influenţă foarte bună.", spune o fată.

"Anul trecut când eram la concert la Iron Maiden în Praga. Mergem cu ei peste tot. Venim tot la Maiden aici, peste 2 săptămâni. Din ’81 sunt ei, din anul în care m-am născut.", adaugă o mamă.

Concertul din cadrul turneului M72 se anunţă un show memorabil.

Acum e linişte, dar în câteva ore Arena Naţională va vibra pe ritmuri rock. Scena circulară montată în mijlocul stadionului le va oferi fanilor o experienţă unică, cu o vedere de 360 de grade asupra show-ului pe care unii spun că îl aşteaptă de o viaţă întreagă.

Toate biletele au fost vândute în timp record încă de anul trecut. Astăzi se găseau tichete pe site-urile de anunţuri cu preţuri între 1.500 şi 8.000 de lei. Mulţi însă s-au plâns că au fost păcăliţi cu bilete false şi că vor anunţa poliţia.

Între timp, membrii legendarei trupe redescoperă Bucureştiul, unde au revenit pentru a cincea oară. James Hetfield, Robert Trujillo, Lars Ulrich şi Kirk Hammett sunt cazaţi la un hotel de lux din centrul Capitalei. Solistul trupei şi logodnica lui, însoţiţi de bateristul Lars Ulrich, au vizitat un anticariat şi apoi au încercat preparate româneşti într-un restaurant.

"Am fost bucuros că au mâncat ouă umplute, le plac foarte mult şi nu a lipsit peştele de pe masă. Au apreciat la recomandarea noastră şi un spumant românesc extraordinar de bun şi au remarcat că e mai bun decât un prosecco.", adaugă Marius Tudosiei, reprezentant restaurant.

Au vrut să se relaxeze şi pe un rooftop din centrul Capitalei, dar au plecat pentru că au fost asaltaţi de fani. Admiratorii i-au aşteptat şi în faţa hotelului.

"Aşteptăm să îi vedem pe membrii Metallica, să îi salutăm, să le urăm bun venit. Când am descoperit Metallica, în jurul vârstei de 11-12 ani şi am fost mereu mare fan. I-am mai văzut de trei ori până acum, de două ori la Bucureşti, o dată la Milano, asta ar fi a patra oară.", mărturiseşte un bărbat.

Tânăr: De la cinci-şase ani îi ascult.

Reporter: Ai mai fost la concertele lor până acum?

Tânăr: Nu, e prima dată.

Reporter: Şi cum te simţi?

Tânăr: Emoţionat, abia aştept să îi văd diseară.

"Din păcate nu am mai prins bilete. Aş fi vrut enorm să mă duc. Dacă nu mă duc la concert, măcar să îi văd aici.", spune o tânără.

Concertul Metallica va începe după ora 20 şi va dura în jur de trei ore.

