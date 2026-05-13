Alexandru Rafila, implicat într-un accident cu 4 maşini în nordul Capitalei. Unul dintre şoferi, la spital

Medicul Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătăţii, a fost implicat într-un accident rutier în Capitală, după ce maşina pe care o conducea a lovit un autoturism aflat în faţă, într-o intersecţie din nordul Bucureştiului. În urma impactului în lanţ dintre cele patru maşini, o persoană a fost transportată la spital pentru investigaţii medicale.

Accident cu 4 maşini în Bucureşti. Alexandru Rafila se afla la volan

"A fost o tamponare, plecat de pe loc, deci la câţiva metri după staţionare şi am lovit maşina din faţă. Persoana care era acolo, aparent nu avea nimic, dar a solicitat să meargă la spital pentru evaluare. Eu sunt în regulă, (n.r. accidentul) a fost la o viteză de 10 la oră. Nu a fost în trafic sau ceva de genul, o tamponare doar", a declarat pentru Observator medicul Alexandru Rafila.

"În data de 13 mai a.c., în jurul orei 18:16, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la faptul că la intersecția dintre Bd. Aerogării şi Bd. Ficusului a avut loc un accident rutier în care au fost implicate patru autovehicule.

Din primele cercetări, un bărbat în vârstă de 65 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Aerogării dinspre DN1 către str. Nicolae Caramfil, iar când a ajuns în intersecția cu Bd. Ficusului a lovit în spate alt autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 76 de ani, care se deplasa în aceeași direcție, iar din impact acesta din urmă a fost proiectat în alte două autovehicule", a transmis Brigada Rutieră a României.

În urma accidentului rutier o persoană a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind 0.

Cercetările continuă pentru determinarea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

