O plantă unică în România, descoperită pe malul Lacului Stânca-Costeşti. Doar în Moldova şi Ucraina se găseşte

O plantă unică în România a fost descoperită pe malul Lacului Stânca- Costeşti din Botoşani. Astfel de exemplare se mai găsesc în Moldova şi Ucraina. 

de Redactia Observator

la 24.11.2025 , 16:39
Schivereckia podolica - Profimedia

O plantă unică în România creşte în rezervaţia naturală de la Stânca-Ştefăneşti, a declarat, vineri, şeful Serviciului Teritorial al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), Paul Vieru. Planta se numeşte Schivereckia podolica şi trăieşte exclusiv în rezervaţia de pe malul lacului Stânca- Costeşti, într-un habitat care se întinde pe o suprafaţă de aproximativ un hectar.

Unică în România

"Ea trăieşte pe stâncă, doar pe stâncă. Mai există pe undeva în Ucraina şi Republica Moldova, dar în România doar la noi. Înainte de a se face barajul la la Stânca, era mai multă. Inginerii care au lucrat aici au luat-o ei şi au plantat-o pe stâncile astea, ca să nu se piardă. Cel mai bine este să o ţii în mediul ei natural, pentru că acolo se dezvoltă cel mai bine", a declarat Paul Vieru, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, planta nu a fost studiată în România. El susţine că, pentru ca Schivereckia podolica să fie protejată, locurile în care aceasta creşte nu au fost făcute publice. 

