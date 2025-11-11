Tragedie la Timișoara. O adolescentă de 17 ani a murit la Spitalul "Louis Țurcanu", după ce ar fi mâncat fructele unei plante ornamentale. Fata a ajuns duminică la spital acuzând o stare de rău și somnolență.

O adolescentă din Timișoara a murit la spital după ce ar fi mâncat fructele unei plante ornamentale - arhivă

În ciuda efoturilor medicilor de la Spitalul de Copii "Louis Țurcanu" din Timişoara, la o zi după ce a fost internată, adolescenta a murit.

Familia acesteia le-a spus medicilor că fata ar fi ingerat niște fructe de la o plantă ornamentală. Mama le-ar fi povestit anchetatorilor că adolescenta suferea de o depresie severă încă din perioada pandemiei, astfel că polițiștii nu exclud varianta unei sinucideri.

"La data de 10 noiembrie 2025, în jurul orei 10:32, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați de un cadru medical cu privire la decesul unei minore, în vârstă de 17 ani, internată la Spitalul Louis Țurcanu din data de 9 noiembrie 2025, care prezenta o stare de somnolență. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, trupul neînsuflețit fiind transportat la Institutul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei", a transmis IPJ Timiş.

Inspectoratul Școlar Județean Timiș a transmis un mesaj după moartea tragică a fetei.

"Inspectoratul Școlar Județean Timiș își exprimă profundul regret față de tragicul eveniment. Din informațiile transmise instituției noastre, o elevă din clasa a XII-a de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara a decedat, vestea fiind anunțată dirigintei de către mama elevei. Din discuțiile purtate cu reprezentanții Spitalului de Copii din Timișoara, a reieșit faptul că este vorba despre un suicid, fără ca alte detalii să fie comunicate până la acest moment. Inspectoratul Şcolar Judeţean

Timiș este alături de familia îndurerată, de colegii și profesorii elevei, exprimându-și întreaga compasiune în fața acestei pierderi de neînțeles", au transmis reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Timiş.

Trupul neînsuflețit al fetei a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs tragedia.

