Decizie neaşteptată în cazul profesoarei de la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași, care a fost acuzată că bruia semnalele GSM, Wi-Fi și radio în timpul examenelor.

de Clara Mihociu

la 22.11.2025 , 13:18

Specialiștii Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații spun că nu există niciun temei legal pentru aplicarea vreunei sancţiuni împotriva dascălului.

În sesiunea de la sfârşitul anului universitar trecut, mai mulți studenţi au sesizat faptul că la unele teste şi examene la disciplina de Fiziologie predată de cadrul didactic respectiv, aceasta avea la ea o pungă din carton şi în această pungă au observat un dispozitiv cu mai multe antene. Au sesizat că nu ar avea semnal la telefoanele mobile şi nici wi-fi-ul nu funcţiona, însă abia în momentul în care un alt student care trecea prin apropierea sălii unde se dădea examen a încercat să îşi sune familia şi a văzut că nu reuşeşte, atunci s-a făcut şi sesizarea oficială către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Administrare în Comunicare. De asemenea, un alt student a încercat să sune la 112 pentru un coleg şi nu a reuşit. Au venit imediat specialiştii şi au confirmat faptul că în clădirea respectivă există un astfel de dispozitiv care bruia semnalul, doar că, până să observe cine are fizic dispozitivul, el fusese scos din funcţiune. Cum nu l-au putut lega în mod direct de o persoană, nu au putut să ia măsuri, deşi au confirmat faptul că fusese folosit acest dispozitiv. Pentru o astfel de faptul, cadrul didactic respectiv ar fi riscat o amendă care pleca de la 15.000 lei şi putea să ajungă până la 50.000 de lei. Nu s-a mai putut da această contravenţie, dar s-a deschis o verificare şi la nivelul intern al universităţii, pentru a vedea dacă se va lua vreo măsură împotriva cadrului didactic.

