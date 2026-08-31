Vânzarea de vize de flotant a ajuns o afacere în creştere şi fără paravan pe internet. Grupuri întregi negociază vânzări şi cumpărări de adrese. Preţurile încep de la 300 de lei şi ajung la 1.500. Solicitaţii şi proprietarii riscă închisoarea, însă.

Pe reţelele sociale sau pe site-urile cu anunţuri de mică publicitate, vizele de flotant se negociază la vedere. Autorităţile au înăsprit legea acum trei ani - cel mult 10 persoane pot avea domiciliul în acte la aceeaşi adresă.

Vizele de flotant fictive sunt căutate de cele mai mute ori de părinţii care vor sa isi inscrie copiii la scoli sau gradinite mai bune si, mai nou, de cei care sunt în căutarea unui loc de muncă. Unele companii cer domiciliu intr-un anumit oras, altele, justificare pentru unele beneficii.

"Cât se face...pe 10 ani. 7, nu ştiu.", spune un cumpărător.

Articolul continuă după reclamă

"300...500 (de lei). Cam aşa.", "Pentru locul de muncă, da.", "Caut, nu pentru mine, pentru un prieten de-al meu. Ar vrea şi el buletin normal, ca să poată să îşi facă şi el un cont, să se angajeze. 1000 de lei...1500 de lei", adaugă alţi cumpărători.

Cumpărătorii pot risca până la doi ani de închisoare pentru fals în declaraţii, în timp ce proprietarii pot fi acuzaţi şi de evaziune fiscală pentru profiturile pe care le fac, iar în cazul lor pedeapsa poate ajunge până şi la 4 ani de detenţie.

"Te expui la nişte riscuri pentru că nu ştii pe cine iei în spaţiu. Practic acea persoană poate să vină să locuiască la tine în casă, iar atunci trebuie să mergi la instanţă, să declari că a fost o convenţie ilicită şi abia ulterior poţi să dai acea persoană afară. Te poţi trezi cu un executor judecătoresc care să îi caute bunurile la adresa domiciliului tău.", explică avocatul Cătălin Crăciunescu.

În Capitală, poliţiştii au descoperit o adevărată reţea, acum opt ani. 15.000 de oameni au fost luaţi în spaţiu la trei adrese pe o rază de doi kilometri.

Iar la Galaţi, într-o casă şi într-un apartament locuiau ,"în acte" 8.500 de oameni, cetăţeni moldoveni, care au fost convinşi să îşi facă mutaţia acolo în scop electoral.

Iar după o anchetă de anul trecut a Parchetului General a ieşit la iveală că peste 300 de ruşi ar fi reuşit să fie luaţi în spaţiu pentru a obţine cetăţenia română.