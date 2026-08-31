De mâine se deschide eSănătateaMea, noua platformă a CNAS, care promite acces la datele medicale și la informații despre serviciile decontate de stat, toate la un clic distanță. Numai că, în stil românesc, primele probleme apar chiar înainte de lansare. Furnizorii de servicii medicale trebuie mai întâi să își pună la punct sistemele informatice. Adică, dosarul electronic ar putea întârzia.

Platforma promite să bage la sertar dosarele cu șină și să scurteze drumurile bătute degeaba până la medic.

"Ar fi nemaipomenit. În primul rând că nu mai bat drumul la medicul de familia. și ar fi mai accesibil așa, mai ales dacă ai puțin mai departe medicul de familie, am economisi mult timp.", spune un cetăţean.

"Pentru mine e printre cele mai complicate lucruri, să mă duc la medicul de familie, după aia să mă programez la un spital. Ar simplifica lucrurile foarte mult.", adaugă un alt cetăţean.

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"Platforma nu are cum să se blocheze pentru că deja ea funcţionează , deja am schiombat toată infrastructura hardware, software.", explică Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS.

Numai că oamenii privesc promisiunile cu îndoială, obișnuiți deja cu sistemele informatice ale statului, care se blochează exact când ai mai mare nevoie de ele.

"De foarte multe ori se întâmplă nici măcar cardul de sănătate să nu-l citească aplicația. De multe ori nu-l mai ții minte ce ai avut în urmă sau, nefiind de specialitate, nu știu să-i explic medicului specialist ce istoric am avut în urmă.", spune o persoană.

Aplicaţia va aduce într-un singur loc principalele informații și servicii medicale. De aici ne putem programa, inclusiv pentru recoltări de sânge, și putem vedea care sunt cabinetele care mai au fonduri disponibile pentru investigaţii decontate de stat. Aplicaţia ne scuteşte şi de drumuri. Nu trebuie să mai mergem la medicul de familie pentru o trimitere sau o reţetă. Acestea vor apărea în contul personal de pe aplicaţie, vor fi validate cu ajutorul cardului de sănătate, iar medicul specialist sau farmacistul le vor găsi în baza de date a Casei de Asigurări de Sănătate.

"Expunerea unui sistem de genul acesta pentru utilizarea generală evident că se va face, treptat, pas cu pas, cu informările și instrucțiunile adecvate și instructajele pe care le vom face.", mai precizează preşedintele CNAS.

Dar în timp ce autorităţile dau asigurări că sistemul stă în picioare, farmaciile și clinicile private trag tare, contracronometru, ca să prindă noua platformă în propriile softuri.

"Facem tot ceea ce ține de noi pentru ca această tranziție să fie cât mai rapidă și mai ales pentru ca pacientul să aibă un acces mai simplu la serviciile și documentele sale medicale.", adaugă Horia Vlădescu, manager clinică privată.

Până să meargă totul ca pe roate, drumul spre portal trece mai întâi prin aplicaţia ROeID. După ce îți fotografiezi actul de identitate și treci de verificarea video, aprobarea contului poate dura până la 72 de ore. Abia apoi pacientul se poate conecta, în sfârșit, în aplicaţia eSănătateaMea.