Reţelele de mame surogat, pe care le-am dezvăluit aici, la Observator, într-o anchetă exclusivă, se întind şi peste graniţe. În Italia, o româncă este judecată după ce şi-a vândut propriul copil unui cuplu, contra unei sume de bani. Potrivit anchetatorilor, femeia a declarat în mod fals că tatăl copilului este un bărbat din Mazzarino, care era căsătorit cu o altă femeie. În realitate, era soţul ei, român şi el.

Totul s-ar fi întâmplat în urmă cu șase ani, la scurt timp după ce femeia a născut într-un spital din sudul Siciliei. Bebelușul a ajuns apoi în casa cuplului italian care nu putea avea copii. Pentru ca totul să pară în regulă, bărbatul l-a recunoscut oficial ca fiind fiul său, iar soția lui a fost de acord să-l crească.

Numai că anchetatorii au început să aibă suspiciuni după ce au primit o sesizare. Au verificat legăturile dintre cei implicați, mesajele schimbate și inclusiv tranzacțiile bancare. Așa au descoperit mai multe retrageri de bani făcute de cuplul italian, despre care procurorii cred că au ajuns la mama copilului în schimbul nou-născutului.

În acest dosar, trei persoane au fost deja condamnate: bărbatul care a recunoscut copilul, soția acestuia și femeia care ar fi făcut legătura între cele două familii. În schimb, procesul mamei biologice este încă în desfășurare.