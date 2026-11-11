Întâlnirile cu unii oameni ne lasă cu zâmbetul pe buze, altele ne consumă toată energia. Iar senzația nu este întâmplătoare şi are o explicație. Poate fi vorba despre interacțiunea cu un aşa numit "vampir energetic". Dincolo de denumirea misterioasă, este un tipar de comportament pe care îl întâlnim tot mai des în relațiile noastre. Sunt cei care ne impovărează cu grijile lor, dar nu sunt dispuşi să le asculte şi pe ale noastre.

"Ce este vampirul energetic? Nu mai ai chef de nimic alături de ea. O persosana egoistă, care îți suge energia. Cum se comportă? De parcă doar ei contează, nevoile lor sunt singurele.", spune Alexia, 19 ani.

"Vampirii energetici" ne impovărează cu grijile lor, dar nu sunt dispuşi să le asculte şi pe ale noastre

Este denumit, metaforic, "vampir energetic". Pe scurt, o persoană agitată, care caută permanent atenție, afecțiune, validare sau ajutor. Şi care îţi dă senzaţia că te stoarce de energie după fiecare conversaţie. Nu e un mit, dar nici o afecţiune.

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"Este un termen popular, nu un diagnostic psihologic. Îi cunoaștem după un tipar: sunt constant în poziția de victimă. Orice ai pățit tu, ei au pățit mai rău. Orice soluție le-ai oferi, vin cu o contraproblemă, pentru a nu-și asuma responsabilitatea. Sunt persoane care își reglează emoțiile prin disponibilitatea permanentă a celor din jur.", explică Denisa Condescu, consilier relațional.

"Vampirismul este o energie scăzută care se atașează de bateriile energetice ale altui om, în speranța că se încarcă.", spune sociologul Alexandru Pleșea.

Magdalena își amintește cât de greu a fost să recunoască o astfel de persoană şi, mai ales, cum să-i impună limite.

"Au întotdeauna probleme, tu le asculţi, le dai sfaturi, dar mereu e aceeași chestie, tu nu poți să le spui despre tine. Te golesc puțin de energia pozitivă. În timp, înveți să te detaşezi, să asculți și după ce închizi telefonul îți continui viața așa cum este fără să faci rău. Am pus punct prieteniei cu persoana respectivă.", spune Magdalena, 50 de ani.

Totul începe cu o confesiune, o nemulțumire sau nevoia de ajutor.

Consilier relaţional: Tu pleci acasă cu o stare de epuizare totală, cealaltă persoană pleacă fericită

"Rezultatul este că, după o oră în care ai absorbit frustrările persoanei, tu pleci acasă cu o durere de cap sau cu o stare de epuizare totală, în timp ce cealaltă persoană pleacă fericită, încărcată cu energie, gata să o ia de la capăt.", adaugă Denisa Condescu.

Asta nu înseamnă că trebuie să ne îndepărtăm de oamenii care ne cer ajutorul. Există însă o diferență între cineva care trece printr-un moment dificil și ni se destăinuie şi un vampir energetic.

"Diferența este resciprocitatea, respectul pentru limitele tale și disponibilitatea de a-şi suma responsabilitatea.", precizează Denisa Condescu.

"Mai erau colege de serviciu care erau mai pesimiste. "Chiar nu poți sa fii mai optimistă?" Ba cu sănătatea, ba cu problemele de zi cu zi. Una din colege parcă îşi atrăgea singură boală. Se îmbolnăvea mai ușor.", spune Maria, 58 de ani.

De multe ori, o astfel de persoană nu realizază impactul pe care îl are pentru cei din jur. Iulia este un exemplu: prietenii o consideră un vampir energetic, ea se vede doar extrovertită.

"Colega mea mi-a zis că am supt-o de energie, că nu mai poate din cauza mea. Eu mă consider un om bun. Am momente din zi în care vorbesc mult și le obosesc, nu mai pot ele să vorbească de mine. Așa am fost mereu, mi-a plăcut să vorbesc, cred că pe tata îl moştenesc. Dacă mi se zice mai des, o să schimb, dar e ok deocamdată.", mărturiseşte Iulia, 20 de ani.

"Dacă tu ești cu o perosana și vrei sa îți povestești problemele, persoana aia spune..da, și eu am pățit, în loc sa te ajute, vorbeşte despre ea.", spune Alexia, 19 ani.

Nu este un fenomen nou. În trecut, stările de oboseală apărute după întâlnirea cu anumite persoane erau adesea puse pe seama deochiului. Oamenii apelau la descântece, ritualuri și diverse practici populare pentru a se proteja de ceea ce credeau că le fură energia. Şi în ziua de astăzi, fenomenul este analizat de specialişti şi există chiar şi forme de terapie care explică această epuizare.

"Se face acel transfer de energie. Vampiri energetici se folosesc de cele mai multe ori. Turmalina neagră, obsidianul și ochiul de tigru, pe care îl port și eu la gât, sunt cristale considerate bune pentru protecția împotriva vampirilor energetici.", spune terapeutul holistic Irinel Galasiu.

"Se ataşează de cei care le permit să se ataşeze.", spune un bărbat.

Primul pas ca să ne conservăm energia este să învățăm să punem limite. Iar uneori, asta poate înseamna un simplu refuz.