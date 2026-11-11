Un român ar fi provocat tragedia din Bulgaria cu 12 morţi şi zeci de răniţi. Şoferul TIR-ului, reţinut

Un şofer român a fost reţinut de autorităţile bulgare după tragedia de pe autostrada Trakia unde au murit 12 oameni, iar alte câteva zeci de persoane au fost rănite. El ar fi provocat carambolul.

Un român a provocat tragedia din Bulgaria cu 12 morţi şi zeci de răniţi. Şoferul TIR-ului, reţinut - Nova.bg

Dobrin Dimitrov, comisar șef de poliție, a declarat pentru presa bulgară că şoferul TIR-ului care a provocat carambolul iniţial este un cetăţean român, iar acesta a fost reţinut. Acesta a fost audiat în cursul zilei de ieri, dar va răspunde şi astăzi în faţa anchetatorilor. De data aceasta, va fi adus şi un translator pentru a se elucida cu exactitate cum s-a produs tragedia.

Alături de cetăţeanul român, poliţia bulgară a audiat alte 44 de persoane, martori ai accidentului

Alături de cetăţeanul român, poliţia bulgară a audiat alte 44 de persoane, martori ai accidentului. "Camionul circula cel mai probabil foarte încet sau aproape de banda laterală. Nu putem specifica încă acest lucru. Serviciul Național de Investigații va solicita expertize suplimentare în aceste chestiuni", a declarat Dimitrov, care a mai precizat că ceaţa densă de pe autostradă este un factor esenţial care trebuie luat în considerare.

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Potrivit Procuraturii bulgare, TIR-ul avea numere româneşti şi a încetinit din cauza ceţii. Este însă neclar dacă reducerea vitezei a fost cauza carambolului sau dacă TIR-ul a fost lovit un autocar din spatele său. În cursul nopţii toate cele 86 de vehicule implicate în accident au fost îndepărtate de pe autostradă, iar traficul a fost reluat. Autorităţile bulgare au decretat ziua de 11 noiembrie drept zi de doliu naţional în memoria victimelor.