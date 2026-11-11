Şoferul român de TIR va fi eliberat de poliţia bulgară. Mărturia făcută în faţa procurorilor

Şoferul român de TIR reţinut în Bulgaria în urma tragediei de pe autostrada Trakia va fi eliberat. Autorităţile bulgare îi vor da drumul în următoarele 2-3 ore. Parchetul nu va depune acuzații împotriva șoferului român.

Şoferul român a fost reţinut ieri, imediat după accidentul în care au murit 12 persoane, pentru a fi audiat de poliţia bulgară. Pentru că românul nu cunoştea limba bulgară, poliţiştii au fost nevoiţi să emită mandat de reţinere pentru 24 de ore pentru a-l putea audia în prezenţa unui translator. Imediat ce aceste audieri se vor încheia, românul va fi pus în libertate.

Ce a declarat în faţa procurorilor

Potrivit procurorului de caz, şoferul român de TIR le-a declarat poliţiştilor că a încetinit din cauza ceţii puternice în timp ce era pe prima bandă a autostrăzii. Aproape imediat a fost lovit din spate de un autocar, iar de aici s-a creat carambolul în care au fost implicate 86 de maşini. Românul le-a mai spus poliţiştilor că nu a apăsat pedala de frână, ci doar a luat piciorul de pe acceleraţie pentru a reduce viteza în mod natural.

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Anchetatorii aşteaptă acum expertiza tehnică a maşinii pentru a vedea dacă mărturia românului e susţinută de fapte. Românul a mai declarat în faţa autorităţilor că nu a avut niciun fel de problemă tehnică la TIR. Anchetatorii mai iau în calcul şi ca în faţa TIR-ului condus de român să se fi aflat un alt autoturism.

Alături de român au mai fost audiaţi peste 40 de alte persoane, martori ai accidentului. Toată lumea a declarat că vizibilitatea era redusă sub 10 metri.