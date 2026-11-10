Electronicele aruncate la gunoi care ascund aur. Ce obiecte din casă conțin metal prețios

La prima vedere, pot părea simple deșeuri, dar în realitate ar putea fi mult mai valoroase decât ne imaginăm. Mulți dintre noi avem prin casă un calculator vechi, o placă de bază care nu mai funcționează sau un dispozitiv electronic defect, pe care ajungem să îl aruncăm fără să ne gândim prea mult.

Însă ceea ce majoritatea oamenilor consideră deșeuri electronice fără valoare ar putea ascunde, la propriu, o mică avere.

O metodă inovatoare care permite recuperarea aurului din deșeurile electronice

Cercetătorii de la ETH Zurich, din Elveția, au dezvoltat o nouă metodă de extragere a aurului din deșeurile electronice. Această tehnologie ar putea fi mult mai prietenoasă cu mediul decât metodele tradiționale utilizate în prezent.

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Cel mai surprinzător aspect este materialul pe care se bazează noua tehnologie: un produs secundar rezultat din fabricarea brânzeturilor. Potrivit publicației Huffington Post, substanța are capacitatea de a atrage și de a reține metale prețioase, precum aurul, citat de Dagens.no.

Cum începe procesul

Procesul începe prin dizolvarea metalelor din componentele electronice, cum ar fi plăcile de bază ale calculatoarelor vechi. În urma acestei etape, metalele sunt transformate în ioni.

Ulterior, cercetătorii introduc în soluție materialul obținut din industria brânzeturilor, care atrage și reține aurul. În etapa finală, materialul este încălzit, iar aurul recuperat poate fi topit și transformat într-o pepită.

Cercetătorii au obținut aur din 20 de plăci de bază vechi

În cadrul unui experiment, oamenii de știință au reușit să extragă o mică pepită de aur din doar 20 de plăci de bază provenite de la calculatoare vechi. Pepita cântărea 450 de miligrame și era alcătuită în principal din aur, dar conținea și o cantitate mai mică de cupru.

Deși valoarea aurului recuperat nu a fost foarte mare, rezultatele experimentului demonstrează potențialul acestei metode, mai ales în contextul cantităților uriașe de deșeuri electronice produse anual la nivel mondial.

Descoperirea ar putea deschide noi posibilități pentru reciclare

Descoperirea ar putea deschide noi posibilități pentru reciclarea dispozitivelor electronice vechi, prin metode mai sustenabile și cu un impact mai redus asupra mediului. Așadar, data viitoare când te gândești să arunci un calculator vechi, ar putea merita să îl duci la un centru specializat de reciclare.

Ceea ce pare un simplu dispozitiv electronic fără valoare ar putea ascunde, de fapt, o cantitate mică de aur.