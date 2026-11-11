Bolojan îl atacă pe Nicuşor Dan fără să-i pronunţe numele: "Trădare". Nu exclude să candideze la prezidenţiale

Ilie Bolojan l-a atacat azi voalat pe președintele Nicușor Dan. Fără să-i rostească numele, liderul PNL l-a acuzat pe șeful statului că nu are principii, că și-a trădat electoratul și că a spart Coaliția.

Declarațiile au fost făcute la conferința de presă în care Bolojan și Ludovic Orban au anunțat fuziunea Forța Dreptei cu PNL.

Bolojan: Spargerea Coaliției și demiterea Guvernului s-au bazat pe o trădare

Fără să pronunţe vreun nume, Ilie Bolojan a lansat un atac dur la adresa celor pe care îi consideră responsabili de destrămarea fostei coaliții de guvernare și de demiterea Guvernului său.

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"Politica nu înseamnă doar aritmetică. Politica înseamnă principii, înseamnă consecvență, înseamnă respectarea angajamentelor pe care ți le-ai luat în fața electoratului. Problema nu este ce s-a întâmplat în toamnă cu aritmetica parlamentară. Problema de bază a fost că demiterea Guvernului și spargerea Coaliției s-au bazat pe o trădare, iar trădarea nu poate să fie un fundament pe care să construiești ceva serios. E doar o problemă de timp până când lucrurile se surpă", a declarat Bolojan.

Bolojan nu a exclus să candideze la prezidenţiale

Totodată, liderul liberal nu a exclus posibilitatea să candideze la alegerile prezidențiale în 2030.

Întrebat anterior dacă i-a cerut lui Nicușor Dan să vorbească cu PSD, Bolojan a transmis "cât se poate de clar" că nu i-a cerut președintelui "să negocieze pentru mine ceva politic cu PSD".

Reacția preşedintelui PNL vine după ce Nicușor Dan a fost întrebat, la conferința de presă de aseară, ce crede despre Guvernul Bolojan. În replică, președintele a râs și nici măcar nu i-a rostit numele lui Bolojan.