Bulgaria este pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitatea rutieră. Până acum doi ani, eram noi. Ultimul raport publicat de Comisia Europeană arată că vecinii noştri înregistrează, anual, 71 de decese la 1 milion de locuitori, cu trei mai multe decât noi şi cu 65% peste media europeană.

Practic, împreună, am ajuns polul negativ al siguranţei rutiere din UE. Iar tragedia de pe autostrada Trakia ne arată ce se întâmplă atunci când factorul uman şi infrastructura cu probleme se suprapun.

Șoferii români, printre cei mai agresivi

În plus, lipsa panourilor inteligente care să avertizeze şoferii din timp asupra ceții dense este o problemă comună atât în Bulgaria, cât și pe autostrăzile din România. Şi mai e ceva: şoferii români sunt consideraţi printre cei mai agresivi la volan, arată datele Poliţiei Române.

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Suntem obşinuiţi cu un trafic greu, cu grabă, cu nepăstrarea distanţei pe drumurile aglomerate. Iar atunci când un şofer român ajunge pe o autostradă din afară, reflexul de a nu încetini la timp în condiții meteo dificile, cum a fost ceața densă din Bulgaria, poate declanșa o reacție în lanț.

Iar pe axa România-Bulgaria, un şofer grăbit sau neatent nu are plasă de siguranţă. Atât reţeaua bulgară de autostrăzi, cât şi a noastră, nu sunt deloc sigure: vă spuneam de lipsa panourilor digitale şi mai putem adăuga marcaje şterse, fluxul uriaş de maşini şi traficul greu pe un carosabil nepregătit pentru o astfel de situaţie de criză.