Grație, forță și o maturitate artistică rar întâlnită la 18 ani. Balerina Olimpia Cărăuleanu impresionează pe scenele internaționale de balet și își poartă pașii cu eleganță printre marile competiții ale lumii. Pentru performanțele ei remarcabile, tânăra artistă a fost selectată în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2025, a Fundației Dan Voiculescu.

Olimpia dansează de la patru ani. A crescut în sala de repetiții, iar scena a devenit locul unde se naşte fiecare vis.

"Pur și simplu m-am îndrăgostit de scenă, de lumini, de interpretare a rolurilor. M-am îndrăgosit efectiv de scenă și de această artă", spune Olimpia.

Peste două sute de premii naționale și internaționale i-au confirmat talentul. A câștigat Olimpiada Națională de Coregrafie, la secţiunile clasic și contemporan. Iar la Youth America Grand Prix - o competiţie internaţională - a devenit prima româncă medaliată la seniori.

Articolul continuă după reclamă

Stea la doar 18 ani

"A fost pur și simplu de nedescris, a fost extraordinar, m-am simțit foarte bine să dansez. Pentru mine este tot ceea ce știu. Dacă vrei să faci ceva, trebuie să te didici complet", mai spune Olimpia.

Olimpia a fost inclusă în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2025, un proiect al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care promovează tineri excepționali și vizionari.

"Fiecare tânăr este unic prin ceea ce face și ne bucură de fiecare dată când vedem astfel de exemple care pot contribui la dezvoltarea României. Olimpia este unul dintre acești tineri – selectată în ediția 2025 pentru talentul ei și pentru performanțele care o diferențiază", a declarat Alina Panico, manager comunicare FDVDR.

"Este o onoare, este o dovadă și o... o dovadă a muncii mele și tot o... responsabilitate pentru generația care dorește să construiască ceva pentru muzică, artă, balet", mai spune Olimpia.

Înscrierile pentru ediția 2025 a campaniei "100 de tineri pentru dezvoltarea României" se încheie la finalul acestui an.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Credeţi că măsurile de austeritate ar trebui să vizeze şi sistemul medical? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰