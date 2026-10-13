O tânără de 20 de ani a stârnit o adevărată isterie în Constanţa după ce în mediul online mai multe femei s-au plâns că au fost atacate de ea, în diferite zone ale oraşului. Victimele ar fi fost lovite, iar agresoarea ar fi încercat să le smulgă poşetele. Verificările au arătat că atacatoarea este aceeaşi tânără care a fost filmată în vară într-un bar, din oraş, în timp ce s-a enervat din senin şi a aruncat cu un scaun spre vânzătoare.

În mesajele distribuite online oamenii vorbesc despre atacuri în care victimele ar fi fost lovite de către această tânără pentru a le li se fura poșetele. Poliția confirmă că pe 7 octombrie în jurul orei 22 tânără în vârstă de 20 de ani ar fi agresat o femeie de 56 de ani.

Apoi ar fi lovit-o în zona capului pe aleea Hortensiei din municipiul Constanța. Polițiștii au găsit-o pe tânără la fața locului și au deschis un dosar de cercetare penală pentru lovire sau alte violențe. Un alt incident petrecut în timpul verii ar fi avut loc într-o cafenea din oraș.

Tânăra ar fi cerut apă, apoi să își încarce telefonul. Iar când a avut o a treia solicitare pentru că i-a fost refuzată, aceasta s-a enervat, a luat un scaun și a aruncat cu el în zona barului unde se afla o femeie care a reușit să se ferească și nu a fost rănită. Potrivit poliției, tânăra a fost dusă la spital în perioada august-octombrie pentru că ar fi avut un comportament agresiv de mai multe ori.

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Conform unor surse din închetă, tânăra este cercetată în șase dosare penale. În două dintre acestea a fost găsită la fața locului.